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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

الداخلية
الداخلية
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أتاحة وزارة الداخلية بالتعاون مع منصة "مصر الرقمية" إمكانية استخراج شهادة التحركات أونلاين بشكل كامل، دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية، وذلك ضمن خدمات تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد.

​البيانات المطلوبة لتقديم الطلب

و​يتطلب التسجيل عبر نموذج طلب شهادة التحركات على موقع وزارة الداخلية، إدخال مجموعة من البيانات الأساسية بدقة، وتشمل:

وزارة الداخلية

البيانات الشخصية: الاسم (كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي)، الرقم القومي (يكتب باللغة الإنجليزية بدون فواصل)، محافظة الميلاد، وتاريخ الميلاد.

بيانات الإقامة والاتصال: الوظيفة والعنوان (كما هما مدونان ببطاقة الرقم القومي)، ورقم المحمول (المسجل باسمك في شركات الاتصالات)، والجنسية، بالإضافة إلى بيانات صاحب الشهادة في حالة تعدد الجنسيات (مع ضرورة التأكد من تحميل صور جميع جوازات السفر المصرية والأخرى).

وزارة الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بيانات الشهادة المطلوبة: تحديد "نوع الجهة المُقدّم إليها" و"الجهة المُقدّم إليها"، وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة (من عام إلى عام).

المرفقات: إرفاق الأوراق والمستندات اللازمة مع النموذج الإلكتروني.

​شروط ومواعيد استلام الشهادة

مدة الاستلام: يتم استلام الشهادة خلال ثلاثة أيام عمل أو أكثر.

ضوابط المراجعة: تتم عملية الإصدار والتسليم بعد التأكد من سلامة الأوراق المُقدّمة كاملاً، وعقب الاطلاع على أصول المرفقات التي تم تحميلها على الموقع.

وزارة الداخلية

صِفة مُقدّم الطلب: يتم توضيح ما إذا كان طالب الشهادة هو الأصيل أو غير الأصيل.

​مميزات الخدمة الرقمية

و​توفر منصة مصر الرقمية هذه الخدمة بخصائص تضمن جودة وأمان المعاملات الحكومية، أبرزها:

تسهيل الخدمات: توفير الوقت والجهد للمواطنين.

الأمان والموثوقية: ضمان حماية وسرية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء إتمام المعاملات أونلاين.

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السرعة: إنجاز الطلبات وتقديم خدمات حكومية مدمجة في مكان واحد.

ثورة في خدمات المرور

و​في خطوة جادة نحو تيسير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور، ماكينات الخدمة الذاتية المرورية، والتي تتيح للمواطنين إنجاز إجراءات ترخيص السيارات واستخراج الرخص في غضون دقائق معدودة وبدون أي عناء.

​خدمات متعددة في محطة واحدة

وتقدم الماكينات حزمة أساسية من الخدمات المرورية التي كانت تستهلك وقتاً طويلاً في الوحدات التقليدية، وتتضمن:

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  • ​تجديد رخص تسيير المركبات.
  • ​استخراج بدل فاقد لرخصة التسيير.
  • ​استخراج بدل تالف.
  • ​إنجاز إجراءات التجديد بالكامل.

​انتشار واسع لتغطية أكبر نطاق

وحرصاً على تسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، تم توزيع الماكينات الذاتية في أماكن حيوية وتجارية كبرى تشهد إقبالاً كماهرياً، لتكون في متناول المواطنين بالقرب من محال إقامتهم أو أماكن عملهم، وتشمل قائمة الأماكن الحالية:

  1. ​سيتي سنتر ألماظة
  2. ​سيتي ستارز
  3. ​مول مصر
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  1. ​كايرو فيستيفال
  2. ​مول أركان
  3. ​مول العرب
  4. ​مركز شباب الجزيرة
  5. ​نادي هليوبوليس
  6. ​نادي المعادي
  7. ​الساحل الشمالي

و​تأتي هذه الخطوة لتؤكد على حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المرورية المقدمة لهم.

وزارة الداخلية شهادة التحركات استخراج شهادة التحركات منصة مصر الرقمية خدمات أونلاين

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