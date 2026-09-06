هدية من الداخلية| خدمات المرور في ماكينة واحدة.. اعرف أماكنها

​في خطوة جادة نحو تيسير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور، ماكينات الخدمة الذاتية المرورية، والتي تتيح للمواطنين إنجاز إجراءات ترخيص السيارات واستخراج الرخص في غضون دقائق معدودة وبدون أي عناء.



​خدمات متعددة في محطة واحدة

وتقدم الماكينات حزمة أساسية من الخدمات المرورية التي كانت تستهلك وقتاً طويلاً في الوحدات التقليدية، وتتضمن:

​تجديد رخص تسيير المركبات.

​استخراج بدل فاقد لرخصة التسيير.

​استخراج بدل تالف.

​إنجاز إجراءات التجديد بالكامل.

​انتشار واسع لتغطية أكبر نطاق

وحرصاً على تسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، تم توزيع الماكينات الذاتية في أماكن حيوية وتجارية كبرى تشهد إقبالاً كماهرياً، لتكون في متناول المواطنين بالقرب من محال إقامتهم أو أماكن عملهم، وتشمل قائمة الأماكن الحالية:

​سيتي سنتر ألماظة ​سيتي ستارز ​مول مصر ​كايرو فيستيفال ​مول أركان ​مول العرب ​مركز شباب الجزيرة ​نادي هليوبوليس ​نادي المعادي ​الساحل الشمالي

و​تأتي هذه الخطوة لتؤكد على حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المرورية المقدمة لهم.

تجديد رخصة القيادة ورخصة السيارة

و​يعد تجديد رخصة القيادة الشخصية ورخصة السيارة من الإجراءات القانونية والمرورية بالغة الأهمية التي يجب على كل مواطن إنجازها قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات أو المخالفات المرورية.

ومن خلال بوابة مصر للتحول الرقمي، نوضح لكم الدليل الكامل للأوراق المطلوبة والخطوات التفصيلية لكل منهما.

​أولاً: تجديد رخصة القيادة الشخصية

​إذا اقترب موعد انتهاء رخصة قيادتك، إليك ما تحتاجه لإتمام عملية التجديد:

​الأوراق والمستندات المطلوبة:

• ​أصل بطاقة الرقم القومي: بشرط أن تكون سارية العمل.

• ​رخصة القيادة: المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء.

• ​شهادة الكشف الطبي: (وفقاً للحالات التي يحددها القانون).

• ​إيصالات السداد: سداد كافة الرسوم والمخالفات إن وجدت.

​خطوات التجديد:

1. ​التوجه إلى وحدة المرور المختصة، أو استخدام الخدمة الإلكترونية في حال توفرها.

2. ​تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

3. ​إجراء الفحص الطبي إذا كان الأمر يتطلب ذلك قانوناً.

4. ​سداد الرسوم المقررة للتجديد.

5. ​استلام رخصة القيادة الجديدة.

​ثانياً: تجديد رخصة السيارة (المركبة)

​لتأمين مركبتك قانونياً وضمان سلامتك على الطريق، اتبع الآتي لتجديد رخصة السيارة:

​الأوراق والمستندات المطلوبة:

• ​أصل بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة.

• ​رخصة السيارة الحالية.

• ​وثيقة تأمين سارية (إذا كانت مطلوبة).

• ​شهادة الفحص الفني للسيارة عند استحقاقها.

• ​إيصالات سداد الضرائب، الرسوم، والمخالفات (إن وجدت).

​خطوات التجديد:

1. ​التوجه لوحدة المرور المختصة أو الاستعانة بـ الخدمة الإلكترونية المتاحة.

2. ​تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

3. ​إجراء الفحص الفني للمركبة إذا كان مطلوباً في دورة التجديد الحالية.

4. ​سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة.

5. ​استلام الرخصة الجديدة والملصق الإلكتروني إذا كان مستحقاً.