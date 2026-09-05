قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش إصابات.. ناصر بجاتو يكشف تفاصيل تعرض بهاء سلطان لحادث سير| خاص
إجراء عاجل من الكهرباء لتحصيل 12مليار جنيه من محاضر سرقات التيار
نصائح ذهبية من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال
إصابة بهاء سلطان في حادث سير بطريق وادي النطرون–العلمين
6 برامج جديدة في الحج السياحي.. تفاصيل المستويات والأسعار
فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات
الجزر أم البطاطا الحلوة.. أيهما أفضل لصحة العين والقلب ؟
صداع الـ34 لاعبًا.. هل يبدأ عموتة ثورة التصفية داخل الأهلي في يناير؟
بهاء سلطان يتعرض إلى حادث سير.. تفاصيل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح
30 % تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي بمعارض أهلاً مدارس بالمنيا .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نصائح ذهبية من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال

إنستاباي
إنستاباي
قسم الخدمات

تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستغل الانتشار الواسع لتطبيق المدفوعات اللحظية «إنستا باي» (InstaPay) في مصر، مما دفع البنك المركزي المصري والجهات المصرفية إلى إطلاق تحذيرات متكررة للمواطنين. 

وتعتمد هذه العصابات على أساليب الهندسة الاجتماعية وخداع الضحايا عبر الاتصال الهاتفي منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء، بحجة تحديث البيانات أو حل مشاكل تقنية في الحسابات.

إنستا باي

​أساليب الاحتيال الأكثر شيوعاً

انتحال صفة موظف دعم فني: يتواصل المحتال مع الضحية مؤكداً وجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق ويطلب التدخل السريع لحلها.

الروابط الوهمية: إرسال رسائل نصية أو روابط إلكترونية مزيفة تُقلد الواجهة الرسمية للتطبيق أو للبنوك، لدفع المستخدم نحو إدخال بياناته السرية.

الحصول على أكواد التحقق (OTP): إقناع الضحية بالإفصاح عن رمز التحقق المؤقت الذي يُرسل عبر الرسائل القصيرة بحجة استكمال إجراءات الأمان.

إنستا باي

​القواعد الذهبية لحماية حساباتك وأموالك

السرية التامة للبيانات: لا تقم نهائياً بمشاركة رقم بطاقتك الائتمانية، أو الرقم السري القائم على الحساب (IPN PIN)، أو رموز التحقق مع أي شخص مهما كانت صفتها أو الجهة التي يدعي تبعيتها.

غياب التواصل الهاتفي من الشركة: إن تطبيق «إنستا باي» والجهات المصرفية الرسمية لا تتواصل أبداً مع العملاء هاتفياً لطلب بيانات شخصية أو بنكية.

تجنب الروابط الخارجية: لا تضغط على أي روابط يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات التراص اللحظي أو وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى أنها تخص التطبيق.

رسميًا.. حدود السحب من إنستا باي InstaPay

التحقق من القنوات الرسمية: في حال واجهتك أي مشكلة تقنية تتعلق بالتطبيق، يجب اللجوء فوراً إلى قنوات الاتصال الرسمية للبنك المصدر للبطاقة أو خدمة العملاء المعتمدة لـ «إنستا باي» دون الاستجابة لمكالمات مجهولة المصدر.

وفي النهاية يبقى ​الوعي المالي واليقظة هما خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم السيبرانية المتطورة، والحفاظ على سرية معلوماتك البنكية هو الضمان الوحيد لسلامة أموالك. 

إيقاف خط محمول مسجل باسمك دون علمك

​وتبرز واحدة من أخطر المشكلات التي قد تواجه أي مواطن؛ وهي اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه أو حيازته، وهو ما يفتح باباً واسعاً لمخاطر استغلال هذا الخط في أعمال غير قانونية قد تضعك في طائلة المساءلة الجنائية.

حدود السحب من إنستا باي Instapay وطريقة التحويل

و​بناءً على التوجيهات الرسمية والإرشادات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، نستعرض في هذا الموضوع الصحفي الخطوات العملية والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها فوراً لتأمين نفسك وإلغاء هذه الخطوط تماماً.

​أولاً: كيف تكتشف وجود خطوط مسجلة باسمك؟

​الخطوة الأولى تبدأ من الوعي والمتابعة الدورية. يمكنك معرفة كافة أرقام المحمول المسجلة برقمك القومي بدقة من خلال الوسائل الرسمية التالية:

تطبيق "My NTRA": قم بتحميل التطبيق الرسمي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدم خدمة "أرقامي" لمعرفة كافة الخطوط والشركات المسجلة باسمك برقمك القومي بكل سهولة.

إنستا باي

الاستعلام الدوري: يُنصح بمراجعة خطوطك المسجلة بشكل دوري عبر التطبيق للتأكد من عدم وجود أي خطوط وهمية أو مضافة دون علمك.

​ثانياً: خطوات إيقاف وإلغاء الخط المجهول أو غير المرغوب فيه

و​إذا أظهرت المتابعة وجود خط مسجل باسمك لا تملكه أو لا ترغب في استمراره، يجب التوجه فوراً لاتخاذ الخطوات الأربع التالية:

الذهاب للفرع: توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها الخط المشبوه أو المراد إيقافه.

اصطحاب الهوية: اصطحب معك أصل بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

تطبيق إنستا باي

تقديم استمارة عدم حيازة: اطلب من موظف خدمة العملاء تقديم "استمارة عدم حيازز" لإلغاء وفصل الرقم نهائياً من على بياناتك الشخصية (وذلك للرقم الذي لا تملكه أو تريد إيقافه).

المراجعة والإيقاف: ستقوم الشركة بمراجعة بياناتك وطلب الخدمة، ثم إيقاف الخط وفصله فوراً لرفع المسؤولية القانونية عنك.

إنستاباي تطبيق إنستاباي instaPay نصب إنستاباي البنك المركزي إنستا باي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد