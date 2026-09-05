نصائح ذهبية من البنك المركزي لحماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال

تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستغل الانتشار الواسع لتطبيق المدفوعات اللحظية «إنستا باي» (InstaPay) في مصر، مما دفع البنك المركزي المصري والجهات المصرفية إلى إطلاق تحذيرات متكررة للمواطنين.

وتعتمد هذه العصابات على أساليب الهندسة الاجتماعية وخداع الضحايا عبر الاتصال الهاتفي منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء، بحجة تحديث البيانات أو حل مشاكل تقنية في الحسابات.

​أساليب الاحتيال الأكثر شيوعاً

​انتحال صفة موظف دعم فني: يتواصل المحتال مع الضحية مؤكداً وجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق ويطلب التدخل السريع لحلها.

​الروابط الوهمية: إرسال رسائل نصية أو روابط إلكترونية مزيفة تُقلد الواجهة الرسمية للتطبيق أو للبنوك، لدفع المستخدم نحو إدخال بياناته السرية.

​الحصول على أكواد التحقق (OTP): إقناع الضحية بالإفصاح عن رمز التحقق المؤقت الذي يُرسل عبر الرسائل القصيرة بحجة استكمال إجراءات الأمان.

​القواعد الذهبية لحماية حساباتك وأموالك

​السرية التامة للبيانات: لا تقم نهائياً بمشاركة رقم بطاقتك الائتمانية، أو الرقم السري القائم على الحساب (IPN PIN)، أو رموز التحقق مع أي شخص مهما كانت صفتها أو الجهة التي يدعي تبعيتها.

​غياب التواصل الهاتفي من الشركة: إن تطبيق «إنستا باي» والجهات المصرفية الرسمية لا تتواصل أبداً مع العملاء هاتفياً لطلب بيانات شخصية أو بنكية.

​تجنب الروابط الخارجية: لا تضغط على أي روابط يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات التراص اللحظي أو وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى أنها تخص التطبيق.

​التحقق من القنوات الرسمية: في حال واجهتك أي مشكلة تقنية تتعلق بالتطبيق، يجب اللجوء فوراً إلى قنوات الاتصال الرسمية للبنك المصدر للبطاقة أو خدمة العملاء المعتمدة لـ «إنستا باي» دون الاستجابة لمكالمات مجهولة المصدر.

وفي النهاية يبقى ​الوعي المالي واليقظة هما خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم السيبرانية المتطورة، والحفاظ على سرية معلوماتك البنكية هو الضمان الوحيد لسلامة أموالك.

إيقاف خط محمول مسجل باسمك دون علمك

​وتبرز واحدة من أخطر المشكلات التي قد تواجه أي مواطن؛ وهي اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه أو حيازته، وهو ما يفتح باباً واسعاً لمخاطر استغلال هذا الخط في أعمال غير قانونية قد تضعك في طائلة المساءلة الجنائية.

و​بناءً على التوجيهات الرسمية والإرشادات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، نستعرض في هذا الموضوع الصحفي الخطوات العملية والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها فوراً لتأمين نفسك وإلغاء هذه الخطوط تماماً.

​أولاً: كيف تكتشف وجود خطوط مسجلة باسمك؟

​الخطوة الأولى تبدأ من الوعي والمتابعة الدورية. يمكنك معرفة كافة أرقام المحمول المسجلة برقمك القومي بدقة من خلال الوسائل الرسمية التالية:

​تطبيق "My NTRA": قم بتحميل التطبيق الرسمي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدم خدمة "أرقامي" لمعرفة كافة الخطوط والشركات المسجلة باسمك برقمك القومي بكل سهولة.

​الاستعلام الدوري: يُنصح بمراجعة خطوطك المسجلة بشكل دوري عبر التطبيق للتأكد من عدم وجود أي خطوط وهمية أو مضافة دون علمك.

​ثانياً: خطوات إيقاف وإلغاء الخط المجهول أو غير المرغوب فيه

و​إذا أظهرت المتابعة وجود خط مسجل باسمك لا تملكه أو لا ترغب في استمراره، يجب التوجه فوراً لاتخاذ الخطوات الأربع التالية:

​الذهاب للفرع: توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها الخط المشبوه أو المراد إيقافه.

​اصطحاب الهوية: اصطحب معك أصل بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

​تقديم استمارة عدم حيازة: اطلب من موظف خدمة العملاء تقديم "استمارة عدم حيازز" لإلغاء وفصل الرقم نهائياً من على بياناتك الشخصية (وذلك للرقم الذي لا تملكه أو تريد إيقافه).

​المراجعة والإيقاف: ستقوم الشركة بمراجعة بياناتك وطلب الخدمة، ثم إيقاف الخط وفصله فوراً لرفع المسؤولية القانونية عنك.