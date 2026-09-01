البنوك تتيح فتح الحسابات بدون حد أدنى وإصدار البطاقات مجاناً

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تقديم حزمة من التسهيلات المصرفية الاستثنائية لمدة 15 يوماً ​في إطار جهود تعزيز الشمول المالي ودعم المواطنين.

وتشمل هذه المبادرة إتاحة فتح الحسابات البنكية للمواطنين بدون حد أدنى لرصيد الحساب، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدماً مجاناً وبدون رسوم إدارية.

​أبرز تفاصيل ومزايا المبادرة

​إلغاء الحد الأدنى لفتح الحسابات: تسهيل انضمام شرائح جديدة من المجتمع للقطاع المصرفي الرسمي دون اشتراط إيداع مبالغ مالية كبيرة.

​إصدار المجاني للبطاقات: توفير البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الإلكتروني للمشتركين الجدد بدون رسوم إصدار، لتشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

​دعم الشمول المالي: تأتي هذه الخطوة تزامناً مع الفعاليات التي يقرها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي ودمج المواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات المالية المختلفة بكل سهولة ويسر.

و​تستهدف هذه التسهيلات تحفيز العملاء على الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، ونشر الثقافة المالية بين كافة فئات المجتمع خلال فترة الفعالية المحددة.

عربة مصرفية متنقلة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن توفير عربة مصرفية متنقلة متواجدة بصورة ثابتة في الحي الحكومي، أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التوسع في إتاحة خدماته المصرفية والوصول بها إلى العملاء في مختلف المواقع الحيوية، وتعزيز قنوات تقديم الخدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

بنك ناصر الاجتماعي

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي يحرص على استمرار تواجده بالقرب من عملائه، وإتاحة خدماته للعاملين بالحي الحكومي والمترددين على الوزارات بالعاصمة الجديدة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، وييسر حصولهم على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الفروع خارج العاصمة الجديدة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن العربة المصرفية تضم موظفًا من بنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات المصرفية المتاحة، والرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم، إلى جانب ماكينة صراف آلي (ATM) تتيح إجراء عدد من المعاملات المصرفية الأساسية، بما يوفر قناة مصرفية إضافية وسريعة تلبي الاحتياجات اليومية للمتعاملين.

تمويل مبتكر ومميز بشروط ميسرة

وأتاح البنك تمويلًا مبتكرًا ومميزًا بشروط ميسرة وعائد مدعّم، لدعم الأسر في موسم دخول المدارس، وذلك في ضوء الدور الاجتماعي الريادي للبنك، وتيسيرًا على العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي، تستقبل العربة المصرفية المتنقلة الطلبات، ويتم تقديم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستفادة من التمويل.