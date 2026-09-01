عربة مصرفية متنقلة لبنك ناصر في العاصمة الجديدة لتقديم خدمات البنك

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن توفير عربة مصرفية متنقلة متواجدة بصورة ثابتة في الحي الحكومي، أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التوسع في إتاحة خدماته المصرفية والوصول بها إلى العملاء في مختلف المواقع الحيوية، وتعزيز قنوات تقديم الخدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي يحرص على استمرار تواجده بالقرب من عملائه، وإتاحة خدماته للعاملين بالحي الحكومي والمترددين على الوزارات بالعاصمة الجديدة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، وييسر حصولهم على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الفروع خارج العاصمة الجديدة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن العربة المصرفية تضم موظفًا من بنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات المصرفية المتاحة، والرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم، إلى جانب ماكينة صراف آلي (ATM) تتيح إجراء عدد من المعاملات المصرفية الأساسية، بما يوفر قناة مصرفية إضافية وسريعة تلبي الاحتياجات اليومية للمتعاملين.

كما أنه بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، أتاح البنك تمويلًا مبتكرًا ومميزًا بشروط ميسرة وعائد مدعّم، لدعم الأسر في موسم دخول المدارس، وذلك في ضوء الدور الاجتماعي الريادي للبنك، وتيسيرًا على العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي، تستقبل العربة المصرفية المتنقلة الطلبات، ويتم تقديم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستفادة من التمويل.

وفي ذات السياق، أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن تواجد العربة بصورة ثابتة بالحي الحكومي يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في قنوات تقديم الخدمات المصرفية وعدم اقتصارها على نموذج الفروع التقليدية، من خلال توفير حلول مرنة تتناسب مع طبيعة المناطق الجديدة والتجمعات الحكومية والإدارية، وتضمن وصول الخدمات إلى العملاء في أماكن تواجدهم.

وأشار وليد النحاس إلى أن وجود مقر للبنك بالعاصمة الجديدة يعكس حرصه على مواكبة خطط الدولة في إنشاء مجتمعات إدارية وعمرانية حديثة، وتعزيز حضوره في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يدعم دوره كمؤسسة مصرفية ذات طابع اجتماعي تسعى إلى تيسير الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنك ناصر الاجتماعي المستمرة لتطوير منظومة الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات تقديمها، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، ويعزز قدرة البنك على الوصول إلى عملائه وتلبية احتياجاتهم في مختلف أنحاء الجمهورية.