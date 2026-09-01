البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

أصبح البلاستيك الأسود غير المطلي أحد أكثر العناصر انتشارا في تصميم سيارات الـSUV والكروس أوفر الحديثة، حيث يظهر بوضوح حول أقواس العجلات، وأسفل الأبواب، وعلى العتبات الجانبية والمصدات، بينما يمتد في بعض الطرازات ليغطي مساحات كبيرة من الهيكل الخارجي.

هذا العنصر، المعروف باسم "كسوة الهيكل"، ليس جديدا على صناعة السيارات، لكنه شهد انتشار واسع خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في شعبية سيارات الكروس أوفر والـSUV حول العالم.

ويعود أحد أهم أسباب هذا الاتجاه إلى التصميم، إذ يمنح البلاستيك الأسود السيارة مظهر أكثر قوة وصلابة، ويعزز الإحساس بأنها قادرة على التعامل مع الطرق الوعرة، حتى وإن كانت في الأساس سيارة كروس أوفر مخصصة للاستخدام اليومي داخل المدن.

فالمصممون يعتمدون على الأجزاء الداكنة في أسفل الهيكل وحول العجلات لإضفاء طابع مغامر على السيارة، وهو ما يظهر بوضوح في عدد من الطرازات الحديثة مثل سوبارو كروس تريك ومازدا CX-50، اللتين تستخدمان هذه العناصر لتعزيز الصورة الرياضية والعملية.

لكن الأمر لا يتعلق بالمظهر فقط، فهذه الكسوة تؤدي أيضا وظيفة عملية مهمة، وتعد المناطق السفلية من السيارة وأقواس العجلات من أكثر الأجزاء عرضة للرمال والحصى والطين والخدوش الناتجة عن الأجسام المتطايرة من الإطارات.

وفي هذه الحالات، يكون البلاستيك الخشن أكثر قدرة على تحمل الاستخدام اليومي مقارنة بالأسطح المطلية، كما أن الخدوش الصغيرة عليه غالبا ما تكون أقل وضوح.

وتظهر ميزة أخرى عند حدوث تلف أكبر، إذ يمكن في كثير من الحالات استبدال قطعة البلاستيك المتضررة بشكل منفصل، دون الحاجة إلى إصلاح أو إعادة طلاء جزء كبير من هيكل السيارة، وهي عملية قد تكون أكثر تكلفة وتعقيدا بسبب ضرورة مطابقة لون الطلاء.

ورغم أن استخدام هذه الكسوة لا يعني بالضرورة أن السيارة أرخص في التصنيع، فإنها تمنح الشركات والمستخدمين مزيج من المظهر القوي والحماية العملية وسهولة التعامل مع الأضرار البسيطة.

وبالتالي، فإن انتشار البلاستيك الأسود في سيارات الـSUV ليس مجرد "موضة" تصميمية، بل هو خليط بين التسويق البصري والحماية العملية، في محاولة لجعل السيارة تبدو أكثر استعداد للمغامرات، حتى لو كانت رحلتها اليومية لا تتجاوز شوارع المدينة.