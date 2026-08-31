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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور نائب رئيس الوزراء | افتتاح الدورة السادسة لألعاب للبدو الرحل في قيرغيزستان

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
أ ش أ

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حفل افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل، الذي أُقيم باستاد “بشكيك أرينا” بالعاصمة القيرغيزية، وذلك على هامش زيارته الحالية للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الحفل حضوراً دولياً رفيع المستوى، إذ حضره رئيس قيرغيزستان صادير جاباروف، إلى جانب نحو 15 رئيس دولة وقادة الدول الأعضاء والشركاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وعدد من قادة المنظمات الدولية، وسط مشاركة دولية واسعة ضمّت ممثلين عن عدد كبير من الدول حول العالم، من الرياضيين والمدربين وأعضاء الوفود الرسمية.

ويأتي هذا الافتتاح ليوافق احتفال الجمهورية القيرغيزية بذكرى عيد الاستقلال، كما يتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026، وتضمّن حفل الافتتاح مجموعة من العروض الفنية والرياضية المتميزة التي أضفت أجواءً احتفالية على المناسبة، وعكست التنوع الثقافي للشعوب المشاركة.

وتأتي المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها الدولي في الفعاليات ذات الطابع الثقافي والرياضي التي تجمع شعوب العالم، إلى جانب دعم جهود التعاون مع دول منظمة شنغهاي وشركائها، وتأكيداً على عمق العلاقات المصرية القيرغيزية بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المهمة.

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حفل افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل

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