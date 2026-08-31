أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

كشف الفنان أحمد علي الحجار عن الجانب الفني والعائلي في حياة أسرته، موضحًا أن جميع إخوته يمتلكون موهبة الغناء، وأنه كان محظوظًا لأن فرصة الغناء جاءت إليه منذ سن صغيرة.

وقال أحمد علي الحجار خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إن جميع إخوته موهوبين في الغناء، وأن الفارق الوحيد هو حصوله على فرصة الغناء منذ صغره، مؤكدًا أنهم جميعًا يغنون بشكل جيد ومظبوط.

وأوضح أحمد علي الحجار أنهم محظوظون ببعض رغم أنهم ليسوا جميعًا أشقاء من الأم والأب، مشيرًا إلى شقيقه إبراهيم، الذي يشبهه إلى حد كبير ويتواجد معه دائمًا، قائلًا: «إحنا كلنا شبه بعض بشكل مستفز».

وأضاف أن جميع أفراد الأسرة ورثوا العديد من الصفات عن والدهم الفنان الكبير علي الحجار، لافتًا إلى أن الخجل من أبرز الصفات المشتركة بينهم، موضحًا أنه شخص خجول جدًا رغم أن ذلك لا يظهر عليه، وأنه لا يحب الظهور بقدر حبه للغناء، مؤكدًا أن إخوته أيضًا يتسمون بالخجل الشديد.

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش فى بداياتي

وكشف الفنان أحمد علي الحجار عن تفاصيل بداياته فى عالم الغناء ، موضحًا أنه تعمد الاعتماد على نفسه بعيدًا عن اسم والده الفنان الكبير علي الحجار، مؤكدًا أن ابتعاده عن طلب المساعدة منه كان قرارًا شخصيًا منه وليس بسبب رفض والده دعمه.

وقال أحمد علي الحجار خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه المذيعة تقى الجيزاوي، إنه كان حريصًا منذ البداية على خوض تجربته الفنية بنفسه، مشيرًا إلى أن أقرب تعاون جمعه بوالده في بداياته كان من خلال عرض مسرحي، لكنه لم يكن بمثابة مساعدة فنية مباشرة ، معلقا: «أنا اللي كنت طالب ده، مش عشان هو مش عايز يعمل ده».

وأضاف أحمد علي الحجار : أن قراره جاء من رغبته في اكتشاف قدراته بنفسه وعدم تلقي تعليمات مسبقة حول ما يجب أن يفعله أو يتجنبه، قائلًا: «كنت حاسس إني مش عايز أعيش في جلباب أبويا، وعايز أجرب تجارب ومحدش يقولي أعمل إيه وماتعملش إيه، كنت عايز أكتشف».

وأشار أحمد علي الحجار إلى أن دراسته وفرص العمل التي حصل عليها خارج مصر ساعدته على بناء شخصيته الفنية بعيدًا عن اسم عائلته، معلقا: «محدش يعرف أنا ابن مين هناك» ، مؤكدا أن هذه التجربة منحته ثقة مختلفة عند عودته إلى مصر، بعدما تأكد من قدرته على إثبات نفسه بعيدًا عن اسم والده.

أحمد علي الحجار يتحدث عن بدايته الفنية

وتحدث أحمد علي الحجار عن بدايته فى عالم الغناء فى سن مبكرة للغاية ، وأنه كان يسجل أغاني فيلم «ليون كينج» على شرائط كاسيت منذ أن كان في الثالثة من عمره.

ومع تقدمه في العمر، واصل أحمد اهتمامه بالموسيقى والغناء، حتى انضم في مرحلة لاحقة إلى كورال المايسترو الكبير سليم سحاب.

أحمد علي الحجار : اتمني تقديم ديو مع عبير نعمة

وعن الفنانة التي يتمنى تقديم ديو غنائي معها، كشف أحمد علي الحجار عن إعجابه الكبير بصوت الفنانة عبير نعمة، معتبرًا أنها من أبرز الأسماء التي يرغب في التعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد علي الحجار إنه يستمع إلى عبير نعمة بشكل مستمر، مشيدًا بقدرتها على تقديم أنماط موسيقية وغنائية متنوعة.

وأشار إلى أن اسم عبير نعمة هو الأكثر حضورًا في ذهنه حاليًا عندما يتحدث عن الفنانات اللاتي يتمنى مشاركتهن في ديو غنائي.

أحمد علي الحجار يرد على تعليقات المقارنة بوالده

وعلى جانب آخر، تحدث أحمد علي الحجار عن التعليقات التي تعرض لها منذ بداية تقديم الـ«Covers»، خاصة التعليقات التي تقارنه بوالده الفنان علي الحجار، ومن بينها: «ده ييجي في أبوه إيه؟».

وأكد أنه أصبح متصالحًا مع فكرة أن والده فنان كبير وله مكانته وتاريخه، لكنه في الوقت نفسه شخص مختلف وله تجربته الخاصة، مشددًا على أنه لا يسعى لأن يكون نسخة من والده.

وأوضح أن والده لم يكن ناقدًا قاسيًا لأعماله، لافتًا إلى أن علي الحجار كان يبدي أحيانًا ملاحظاته حول اختيار الموضوعات والكلمات، بحكم خبرته الطويلة في الغناء وتعاونه مع كبار الشعراء والملحنين.

وأضاف أن والده مؤمن بموهبته بشكل خاص في مجال التلحين، مشيرًا إلى أنه بدأ في تلحين أعمال لنفسه منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.

أحمد علي الحجار يتحدث عن تجربة الـCovers

كشف الفنان أحمد علي الحجار تفاصيل تجربته مع إعادة تقديم الأغاني الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال غناء «Covers»، موضحًا أن هذه التجربة جاءت بعد سنوات من الابتعاد عن الغناء والتركيز على دراسة عدد من المجالات المرتبطة بصناعة الموسيقى.

وقال أحمد علي الحجار خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إنه قضى سنوات في دراسة الهندسة الصوتية والتوزيع والإنتاج وغيرها من التفاصيل المتعلقة بصناعة الموسيقى، رغبة منه في فهم ما يحدث خلف الكواليس قبل العودة إلى الغناء.

وأوضح أنه بعد هذه الفترة راودته فكرة تقديم أغنيات «Covers» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغنية «نظرة وابتسامة» للفنانة سيمون من أوائل الأعمال التي لاقت انتشارًا كبيرًا بصوته وطريقته الخاصة.

وأشار إلى أن سيمون تواصلت معه بعد سماع الأغنية، وأبدت سعادتها بإعادة تقديمها بشكل مختلف، مؤكدًا أن تفاعلها معه كان من الأمور التي أسعدته كثيرًا.

كما كشف أحمد علي الحجار عن تواصل الفنان محمد محيي معه بعد تقديم أغنيته «ودا مين»، موضحًا أن محيي تحدث معه وأشاد بما قدمه، وهو ما أسعده بشكل خاص، نظرًا لمكانته الفنية الكبيرة والبصمة التي تركها في أعماله، إلى جانب ما يتمتع به من تواضع.

وتحدث كذلك عن موقف الفنانة أنغام من إعادة تقديم أغنيتها «راحت ليالي»، موضحًا أنها كتبت تعليقًا مطولًا على الـ«Cover» وتواصلت معه، مؤكدًا أن تفاعلها معه كان مفاجأة سعيدة بالنسبة له.

أحمد علي الحجار يكشف كواليس مشاركته فى مسرحية «أم كلثوم»

كشف الفنان أحمد علي الحجار كواليس مشاركته في مسرحية «أم كلثوم» التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث جسد شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بردود فعل قوية من الجمهور.

وقال أحمد علي الحجار، خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة “صدى البلد”، وتقدمه المذيعة تقى الجيزاوي، إنه كان قد بدأ التحضير لشخصية محمد عبد الوهاب قبل المشاركة في المسرحية بعام، من خلال مشروع كان يجمعه بالمخرج الكبير خيري بشارة، وهو ما منحه فرصة للتعمق في تفاصيل الشخصية وفهم أبعادها.

وأوضح أن محمد عبد الوهاب لم يكن مجرد فنان ناجح، وإنما كان يتمتع بذكاء اجتماعي وحضور قوي، مؤكدًا أنه حرص خلال تحضير الشخصية على دراسة نشأته وتفاصيل حياته، إلى جانب الاهتمام بطريقة صوته وأسلوب حديثه وحضوره أمام الجمهور.

وأشار إلى أن مهرجان جرش يحمل له ذكريات خاصة، لافتًا إلى أن والده الفنان علي الحجار سبق أن شارك على المسرح نفسه في عرض «رصاصة في القلب» مع الفنانة أنغام قبل نحو 20 عامًا.

وتحدث أحمد علي الحجار عن الأعمال التي تناولت شخصية محمد عبد الوهاب، موضحًا أن أكثر ما كان يزعجه هو تقديمه أحيانًا بصورة تميل إلى الكاريكاتير، مؤكدًا أن هذه المعالجة لا تعكس حقيقة شخصية بحجم محمد عبد الوهاب، الذي كان يتمتع بتركيبة خاصة وأبعاد إنسانية وفنية متعددة.

وكشف أحمد علي الحجار عن الشخصية التي يتمنى تقديم سيرتها الذاتية، قائلًا إنه يحلم بتجسيد الفنان والملحن محمد فوزي، لما تمتع به من تجربة فنية وإنتاجية متكاملة، موضحًا أنه كان ملحنًا وفنانًا ومنتجًا، كما كان نجمًا في العديد من أفلامه.

وأضاف أن محمد فوزي كان من أوائل الفنانين الذين اهتموا بصناعة الموسيقى بشكل متكامل، حيث أسس مصنعًا لإنتاج الأسطوانات وامتلك استوديو خاصًا، وهو ما يجعله بالنسبة له شخصية ثرية تستحق تقديم سيرتها على الشاشة.