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بقرار من السيد البدوي | تعيين مجدي ملك مساعدًا لرئيس الوفد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بقرار من السيد البدوي | تعيين مجدي ملك مساعدًا لرئيس الوفد

مجدي ملك
مجدي ملك
معتز الخصوصي

أكد المهندس مجدي ملك مكسيموس،مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب السابق لدورتين على التوالي،  ورئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد منظومة القمح ووكيل لجنة الزراعة بالمجلس السابق، أن قرار انضمامه لحزب الوفد في هذا التوقيت يأتي من قناعته بـ«بيت الأمة» وتاريخه الوطني العريق كأحد أقدم الأحزاب المصرية، وقدرته تحت قيادة الدكتور السيد البدوي شحاتة، وبالتعاون مع الهيئة العليا وأعضائه، على تقديم دور مؤثر ينقل صوت الشارع ويحقق التمثيل الحقيقي للمواطن، في ظل ما تشهده مصر من حراك سياسي غير مسبوق واستقرار أمني وسياسي جعلها الدولة الأكثر استقرارًا بالمنطقة، مؤكدًا الحاجة إلى تعددية حزبية حقيقية تستوعب أطياف المجتمع لمواجهة التحديات والمخاطر القومية.

مجدي ملك ينضم لحزب الوفد

وأوضح «ملك» أن حزب الوفد يعكف في المرحلة الحالية على استعادة حضوره وتأثيره الميداني من خلال تحديث تشكيلاته التنظيمية، واستقطاب وتأهيل قطاع واسع من الشباب بمختلف أفكارهم، ليكون الحزب أحد الأصوات القوية التي تحظى بقبول في الشارع المصري وتصنع الفارق خلال المرحلة المقبلة.

وحول ملف مكافحة الفساد، بيّن عضو لجنة تقصي الحقائق سابقًا أن الفساد ليس مطلقًا بل نسبي، ويرتبط بوجود العنصر البشري، مشيرًا إلى وجود صور من الفساد المالي والإداري في بعض القطاعات تجب مواجهتها. 

وأشاد بالإجراءات الرقابية وتأكيدات القيادة السياسية أنه «لا أحد فوق القانون ولا عزيز إلا مصر»، وشدد على أن دور الأحزاب والجهات المساندة للشعب يكمن في كشف أوجه الخلل والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لتقويم أداء الجهاز الإداري وتوفير بيئة داعمة للتنمية.

وعن الأزمة الاقتصادية، أكد «ملك» أن الإنتاج الزراعي والصناعي هو «كلمة السر» ومفتاح الحل للخروج من الأزمة، مستعرضًا أبرز أسبابها المتمثلة في الزيادة السكانية، والخلل في الميزان التجاري، وضعف الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من ٥٥% من احتياجاتها الغذائية، منها ٨٠% من الفول المدمس، و٩٩% من الزيوت، و١٠٠% من العدس، ما يتطلب تقديم حزمة حوافز وتيسيرات عاجلة لانطلاق الصناعة، واستغلال الثروات لتحقيق قيمة مضافة، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

كما طالب بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الصادر عام ٢٠١٥، وتوسيع منافذ بيع السلع المباشرة عبر وزارة التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للقضاء على الوسطاء وتقليل حلقات التداول.

وفي قضية الزيادة السكانية، حذر «ملك» من أنها تلتهم جهود التنمية وتتطلب مواجهة حاسمة عبر حملات توعية مكثفة لتنظيم النسل ترعاها المؤسسات الدينية ووزارة التضامن والإعلام الوطني، مؤكدًا أن الجهود الحالية لا ترتقي لحجم التحدي.

وحول استضافة الرعايا العرب، شدد على أن مصر لا تطلق عليهم وصف «لاجئين»، بل هم أشقاء من ليبيا واليمن وسوريا والسودان ولبنان والعراق يعيشون بيننا، مؤكدًا أن مصر ستظل «كبيرة العرب» ولن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية والقومية مهما كانت الأعباء.

مجدي ملك مساعدا لرئيس الوفد 

على جانب آخر قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد تعيين النائب مجدى ملك مساعدا لرئيس الوفد .

الوفد حزب الوفد البرلمان مجدي ملك مجلس النواب

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