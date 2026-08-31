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بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا أمام المصري بهدف أحمد سامي في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا أمام المصري بهدف أحمد سامي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقينمساء اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق أحمد سامي، بعدما استقبل عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها محمد الشيبي، وحولها برأسه إلى داخل شباك المصري.

وحاول المصري البورسعيدي العودة إلى المباراة وإدراك هدف التعادل، وصنع أكثر من فرصة خلال أحداث الشوط الأول، أبرزها عن طريق محمد مخلوف وأحمد القرموطي، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف بيراميدز من ضغطه بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة، في الوقت الذي واصل فيه المصري محاولاته الهجومية من أجل تعديل النتيجة.

ورغم تبادل المحاولات بين الفريقين خلال النصف الثاني من اللقاء، لم ينجح أي منهما في هز الشباك مجددًا، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف وحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

بيراميدز المصري الدوري المصري

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