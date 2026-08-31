بحضور أيمن عبدالغني.. وفد أزهري يقدم واجب العزاء في وفاة والدة أمين البحوث الإسلامية

قدم وفد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في حضور أسرة الفقيدة وعدد من القيادات والعلماء.

وفد أزهري يقدم واجب العزاء في وفاة والدة أمين البحوث الإسلامية

وضم الوفد عددًا من قيادات الأزهر الشريف وعلمائه ومنهم الشيخ جابر البغدادي، والذين حرصوا على مساندة أسرة الفقيدة وتقديم خالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الفقيدة خير الجزاء، وأن يجعل ما أصاب أهلها في ميزان صبرهم واحتسابهم.