الصراع الإيراني وحروب الجيل السادس.. اللواء عادل العمدة يكشف شكل الحروب الجديدة

كشف اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ملامح التطور الذي تشهده طبيعة الصراعات الحديثة، موضحًا أن الحروب لم تعد تعتمد فقط على المواجهات العسكرية التقليدية، وإنما أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور التكنولوجيا وتعدد أدوات التأثير.

وتمت مناقشة طبيعة حروب الجيل السادس وانعكاساتها على الصراعات الإقليمية، إلى جانب تطورات الصراع الإيراني، خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، حيث جرى استعراض أبرز التحولات التي طرأت على مفهوم الحرب وأدواتها في العصر الحديث.

وأوضح العمدة أن التطور التكنولوجي أحدث تغييرًا كبيرًا في أساليب إدارة الصراعات، مع تزايد الاعتماد على أدوات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، والفضاء السيبراني، والحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة، إلى جانب توظيف المعلومات والتأثير في الرأي العام.

وأشار إلى أن الصراعات الحديثة أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على دمج مجموعة من الأدوات والوسائل في وقت واحد، بما يجعل المواجهة لا تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، وإنما تمتد إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والمعلوماتية.

وفيما يتعلق بالصراع الإيراني، أوضح أن التطورات التي تشهدها المنطقة تعكس طبيعة التحولات المتسارعة في شكل الصراعات، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا والقدرة على التعامل مع المعلومات والأنظمة الحديثة أصبح من العناصر المؤثرة في موازين القوى.

ولفت إلى أن حروب الأجيال الجديدة تستهدف إضعاف الخصم والتأثير في قدرته على اتخاذ القرار، من خلال استخدام أدوات متعددة ومتزامنة، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الدول على مواجهة التهديدات المستحدثة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

وأكد العمدة أن فهم طبيعة الحروب الجديدة أصبح ضرورة في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا، مشددًا على أهمية امتلاك الدول للقدرات اللازمة لحماية أمنها القومي ومواجهة مختلف أشكال التهديدات، سواء كانت عسكرية مباشرة أو غير تقليدية.