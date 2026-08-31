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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
سارة عبد الله

كشف الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو عن موقف نادي برشلونة الإسباني من مستقبل المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية رحيله على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وقال موريتو، في تصريحات إعلامية، إن برشلونة لا يفكر في إعارة حمزة عبد الكريم خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاتجاه داخل النادي هو استمرار اللاعب مع الفريق.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن برشلونة لا يزال يثق بشكل كامل في قدرات اللاعب الشاب، رغم قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ترى أن حمزة عبد الكريم يمثل مشروعًا مهمًا للمستقبل.

وأضاف موريتو أن برشلونة يرغب في تجديد عقد حمزة عبد الكريم وتحسين راتبه، إلى جانب رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده بشكل ملحوظ، بعدما تبلغ قيمته الحالية 15 مليون يورو.

وتأتي رغبة برشلونة في تعديل عقد اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي، لتؤكد تمسك النادي بخدماته وثقته في قدرته على التطور والحصول على دور أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبد الكريم برشلونة ماتيو موريتو

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