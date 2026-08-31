مانشستر سيتي يعلن رسميًا ضم البرازيلي آلان إلياس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، تعاقده رسميًا مع البرازيلي آلان إلياس، قادمًا من بالميراس، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 22 عامًا، على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، ليستمر بذلك مع السيتي حتى صيف 2031.

ويجيد إلياس اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما يتمتع بقدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، حيث سبق له المشاركة في خط الوسط والمهاجم الثاني، إلى جانب ظهوره في مركز الظهير خلال تجربته مع بالميراس.

وجاء انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي في إطار سعي النادي لتدعيم خياراته الهجومية، خاصة بعد رحيل عمر مرموش وسافينيو، مع استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل جاك جريليش.

وخلال الموسم الحالي، خاض ألان إلياس 42 مباراة مع بالميراس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها، ليقنع مسؤولي مانشستر سيتي بقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة.

وتعد الصفقة خامس تدعيمات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست، وجيريمي مونجا من ليستر سيتي، وجيرونيمو رولي من مارسيليا، وأيوب بوعدي قادمًا من ليل الفرنسي.

وبانتقاله إلى ملعب الاتحاد، يخوض ألان إلياس أولى خطواته في تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي، وسط آمال بأن يصبح أحد العناصر المهمة في مشروع بيب جوارديولا خلال السنوات المقبلة.