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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموالح والفراولة في الصدارة.. المنتجات الزراعية المصرية تغزو الأسواق العالمية

البرتقال
البرتقال
محمود زيدان

تشهد الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة، وهو ما يمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال توفير النقد الأجنبي وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي للأمن الغذائي.

وتتميز المنتجات الزراعية المصرية ذات الجودة العالية بقدرتها التنافسية العالية التي مكنتها من اختراق أعتى الأسواق الأوربية والأمريكية وتلبية احتياجاتها.

وتتنوع هذه الصادرات لتشمل الموالح مثل الليمون والبرتقال واليوسفي،  فضلاً عن البطاطس، والفراولة المبردة، التي غزت الأسواق الأوروبية رافعة اسم مصر عاليًا.

في هذا السياق، أكد خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تحظى بحضور قوي في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن  الموالح المصرية تأتي في مقدمة المنتجات الزراعية التي تتميز بها مصر عالميًا.

 مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للموالح

وأوضح، «جاد» خلال لقاء مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»،  أن مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للموالح، وعلى رأسها البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها من المحاصيل.

وأضاف أن صادرات مصر لا تقتصر على الموالح، وإنما تشمل العديد من المنتجات الزراعية التي يتم تصدير كميات كبيرة منها إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها البطاطس والبطاطا والرمان والفراولة وغيرها من المحاصيل.

نتميز بالفراولة المبردة

وأشار إلى أن مصر تتميز كذلك في تصدير الفراولة المبردة، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أنها تعد من أبرز الدول المصدرة للفراولة المبردة إلى الأسواق الأوروبية

مراكز متقدمة

وحول ترتيب مصر عالميًا في صادرات الفراولة المبردة، أوضح جاد أن مصر تحتل مرتبة متقدمة تتراوح بين المركزين الرابع والخامس عالميًا، مؤكدًا أن مستوى المنتجات الزراعية المصرية أصبح جيدًا جدًا على المستوى الدولي.

وأكد أن المواصفات والجودة الخاصة بالأصناف الزراعية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمامها.

البرتقال أخبار توك شو الصادرات الزراعية الزراعة الأسواق العالمية

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