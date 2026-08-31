جامعة شمس تمنح فرصة استثنائية للطلاب المعرضين للفصل بكلية التربية النوعية

أعلنت جامعة عين شمس، عن منح فرصة استثنائية نهائية لجميع الطلاب المعرضين للفصل بكلية التربية النوعية للفصل بالاستمرار خلال فصلين دراسيين أساسيين «الخريف والربيع»، بالإضافة إلى فصل صيفي، اعتبارا من العام الأكاديمي 2026/2027.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على مستقبل أبنائها الطلاب، وانطلاقا من مسؤوليتها الأكاديمية والتربوية، وفي ضوء ما سبق أن أعلنته الجامعة بشأن دراسة أوضاع الطلاب المعرضين للفصل بكلية التربية النوعية دراسة دقيقة ومتأنية.

وقد انتهت اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض من أعمالها، بعد بحث الموقف الأكاديمي للطلاب في ضوء القواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

واوصت اللجنة بمنح فرصة استثنائية نهائية لجميع الطلاب المعرضين للفصل في فصل الربيع من العام الجامعي 2025/2026، تتيح لهم الاستمرار خلال فصلين دراسيين أساسيين «الخريف والربيع»، بالإضافة إلى فصل صيفي، اعتبارا من العام الأكاديمي 2026/2027، وذلك لتمكينهم من رفع معدلهم التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب للاستمرار في الدراسة، وهو معدل تراكمي (2)، وتجنب الفصل النهائي من الكلية.

وأكدت جامعة عين شمس أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تسمح به القواعد والضوابط الأكاديمية المنظمة، وبعد دراسة متأنية من اللجنة المختصة، وبما يحقق التوازن بين الالتزام بالمعايير الأكاديمية والحفاظ على مستقبل الطلاب وإتاحة فرصة حقيقية أمامهم لتصحيح أوضاعهم الدراسية.

كما تؤكد الجامعة أن التعامل مع هذا الملف منذ بدايته جرى وفق الأطر المؤسسية والأكاديمية المنظمة، وأن تشكيل اللجنة المختصة جاء بهدف دراسة الموقف بصورة شاملة قبل استكمال الإجراءات المترتبة عليه، بما يضمن اتخاذ القرار على أسس موضوعية ومنضبطة تراعي مصلحة الطلاب وتحافظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية وتطبيق اللوائح.

وشددت جامعة عين شمس على أن الفرصة الممنوحة للطلاب هي فرصة استثنائية ونهائية، تستوجب منهم الالتزام الجاد بالدراسة والعمل على رفع معدلاتهم التراكمية إلى الحد الأدنى المقرر خلال الفترة المحددة، والاستفادة من الفرصة التي أتيحت لهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية.

وأكدت الجامعة أن مصلحة الطالب تظل في صدارة أولوياتها، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية واحترام القواعد واللوائح الأكاديمية، وأنها تتعامل مع مختلف الملفات الطلابية من خلال اللجان المختصة، بما يكفل دراسة القرارات بصورة دقيقة ومسؤولة قبل اتخاذها.

ودعت جامعة عين شمس أبناءها الطلاب إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وبذل الجهد اللازم للوفاء بالمتطلبات الأكاديمية، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الأكاديمي اللازم لهم بما يساعدهم على استكمال دراستهم والنجاح في مسيرتهم الجامعية.