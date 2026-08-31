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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة بين مصر وفيتنام

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية،/ فو ثي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك على هامش مشاركته نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بشكيك.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، والبناء على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، قوة العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين مصر وفيتنام، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى اتفاق القيادتين السياسيتين في البلدين على ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، القائمة على التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، وأشاد بما حققته فيتنام من تطور اقتصادي لافت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التطور يفتح آفاقًا واعدة أمام تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مصر حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع فيتنام في مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تطوير أوجه التعاون المشترك، مثمنًا مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين البلدين في المحافل الدولية، ومتطلعًا لاستمرار هذا التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، أبرز الدكتور حسين عيسى ما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة، باعتبارها بوابة للنفاذ إلى أسواق الدول العربية والإفريقية والأوروبية، في ضوء شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وما توفره الدولة من حوافز وتيسيرات للمستثمرين.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحًا أهمية العمل على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفيتنامية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مع الاهتمام بجذب مزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى مصر. كما رحّب بتوسعات الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، والتطلع لاستقبال مزيد من الشركات والاستثمارات الفيتنامية.

من جانبها، أعربت/ فو ثي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن اهتمام بلادها بتطوير العلاقات مع مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى اتفاق البلدين على ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأشادت نائبة الرئيس الفيتنامي بحالة الزخم الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، معربةً عن تقديرها لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين. كما أعربت عن تقديرها للدور المصري الإقليمي، ودعمها لاستمرار التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتطلعها لتشجيع مزيد من الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ورفع معدلات التبادل التجاري، بما يعزز من عمق الشراكة الشاملة بين مصر وفيتنام ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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