دعا الطلاب للحفاظ عليها.. وزير التعليم يفتتح مدرسة فوزي الرفاعي بطوخ

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب مدرسة فوزي الرفاعي الرسمية للغات بقرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، خلال افتتاح المدرسة، مطالبا إياهم بالحفاظ على المدرسة ومرافقها، والتعاون فيما بينهم.

وقال الوزير للطلاب: خلي بعضكم على بعض وحافظوا على المدرسة، مؤكدا أهمية أن يشعر الطلاب بأن المدرسة ملك لهم، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بينهم.

وجاء افتتاح مدرسة فوزي الرفاعي الرسمية للغات ضمن جولة وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة وأعمال التوسعة بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات القليوبية بعيدها القومي.

وتستهدف المشروعات التعليمية الجديدة دعم البنية التحتية للمنظومة التعليمية، والتوسع في توفير المدارس، وتحسين البيئة التعليمية لأبناء المحافظة.

كان الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قد استقبل اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة للمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمركزي بنها وطوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية.