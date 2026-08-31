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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد المعامل المركزية ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المعامل المركزية ببنها، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والمعملية المقدمة للمواطنين، والتعرف على أحدث الإمكانات والتجهيزات والتقنيات المستخدمة داخل المعامل.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة حجازي، مدير إدارة شؤون العلاج على نفقة الدولة، بحضور الدكتورة نيرمين حامد، مدير المعامل المركزية ببنها، التي قدمت عرضًا تفصيليًا حول أقسام المعامل والخدمات التي تقدمها، إلى جانب الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة وأسعار التحاليل وخدمات توصيل الخدمة المعملية إلى المنازل داخل محافظة القليوبية.


وتضم المعامل المركزية ببنها 3 وحدات رئيسية، هي وحدة الكلينيكال، ووحدة المياه، ووحدة الأغذية ، وتشمل وحدة الكلينيكال أقسام سحب عينات الدم والكيمياء والهيماتولوجي والسيرولوجي وتحاليل المخدرات والميديا والكلينيكال بكتريولوجي، فيما تختص وحدة المياه بإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية للمياه، فضلًا عن الكشف عن السموم والمبيدات.


كما تضم وحدة الأغذية أقسام كيمياء الأغذية وبكتريولوجي الأغذية والكشف عن السموم، بما يعزز دور المعامل في دعم منظومة الرقابة على سلامة وجودة الأغذية والمياه.


وخلال الجولة، اطلع وكيل وزارة الصحة على عدد من أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في إجراء التحاليل والفحوصات، من بينها جهاز GC-FID للكشف عن الأحماض الدهنية وتحديد أنواع الزيوت والزيوت المتحولة، وجهاز ICP للكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والمياه، بالإضافة إلى تقنية LC للكشف عن الصبغات والألوان في الأغذية وتقدير متبقيات المبيدات والكشف عن السموم الفطرية.


كما جرى استعراض إمكانات تقنية LC-MS/MS في إجراء التحاليل المتقدمة، ودورها في دعم منظومة أمن وسلامة الغذاء.
وتفقد الدكتور إسحق جميل كذلك جهاز تحليل صورة الدم الكاملة CBC بتقنية 5 DIFF، والذي يتيح إجراء تحليل شامل لمكونات الدم وخلاياه المختلفة، مع سرعة ودقة في استخراج النتائج، بما يدعم أعمال التشخيص والمتابعة الطبية.


وأكد وكيل وزارة الصحة أن المعامل المركزية ببنها تمثل أحد المكونات المهمة في منظومة الصحة العامة بالقليوبية، لما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانات فنية وتجهيزات حديثة، فضلًا عن تقديمها خدمات متخصصة في مجالات التحاليل الطبية وأمن وسلامة الغذاء والمياه، وخدمة خمس محافظات بمنطقة الدلتا.


كما تابع أعمال التحاليل الطبية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والعمل على إعداد بروتوكولات تعاون مع المستشفيات الجامعية والنقابات ومستشفيات الأمانة ومستشفيات مديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع الدكتورة ندا عابد، مدير إدارة المعامل بالمديرية، بما يساهم في دعم المستشفيات والاستفادة من الخدمات المتخصصة التي تقدمها المعامل المركزية.


وشملت الجولة متابعة أعمال التحاليل الفيروسية المقدمة للقطاع الخاص ومراكز الغسيل الكلوي، إلى جانب تفقد أعمال الصيانة والمولد الكهربائي والتجهيزات المختلفة، للتأكد من جاهزية المعمل واستمرارية العمل دون تأثر.


وشدد الدكتور إسحق جميل على ضرورة استكمال إجراءات اعتماد المعمل وفق معايير الجودة الدولية ISO، والانتهاء من أعمال التجهيز والتطوير واعتماد الأجهزة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في إجراء التحاليل وإصدار النتائج.


وفي ختام الجولة، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر للعاملين بالمعامل المركزية ببنها، تقديرًا لجهودهم في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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