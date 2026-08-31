حملات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة المخابز والأنشطة التجارية بالقليوبية

واصلت مديرية تموين القليوبية،حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا وتقريرًا بالمخابز والأنشطة التموينية والتجارية.



وقال الدكتور تامر صلاح مدير مديرية التموين بالقليوبية، إن المخالفات تنوعت بين نقص الوزن، وعدم إعطاء البون صرف للمواطنين، وعدم وجود قائمة وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ادوات المعجن، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق أحد التجار التموينيين، وإزالة عين تاجر تمويني بدون إذن.



وأشار إلى أن الحملات استهدفت المرور على قرى كفر الجمال – الناصرية – قرقشندة – بندر قها – بتمدة – جزيرة بلي – الصفا – إمياي – بلتان – عرب العليقات – أبو زعبل – شرق شبرا الخيمة ، مؤكدا إستمرار مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، حفاظًا على حقوق المواطنين.