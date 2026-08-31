روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

يبدو أن جبهة حرب جديدة تلوح في أفق شرق أوروبا، مسرح عمليات يتهيأ بحشد عسكري مستمر، فيما أصبح الضغط على الزناد أقرب من أي وقت مضى، إنها جبهة دول البلطيق، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الحسابات العسكرية والاستخباراتية بين روسيا وأوروبا.

إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في مرمى الاستهداف

وفق تقديرات استخباراتية أوروبية وأمريكية، جرى تحديد منطقة البلطيق ولا سيما دول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، باعتبارها إحدى المناطق التي قد تشن فيها روسيا هجوما محتملا، كما ينظر إليها باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للخطر، في حال التصعيد بين الناتو وروسيا، وذلك بسبب الحدود المشتركة.

حصار المواني وضربات صاروخية وهجمات سيبرانية

أحد السيناريوهات يفترض أن يبدأ الصراع في البحر من خلال محاولات حصار المواني وتنفيذ ضربات صاروخية وشن أنشطة هجينة تشمل التخريب والهجمات السيبرانية ضد دول البلطيق قبل أن يتطور الوضع إلى مواجهة برية مفتوحة، كما تتوقع السيناريوهات استخداما مكثفا للقدرات البحرية الروسية بما في ذلك الغواصات، بالتزامن مع استهداف منشآت الطاقة وأنظمة القيادة.

استهداف العمق الروسي ومنشآت الطاقة

في المقابل، تذهب تقديرات أوروبية ولا سيما تلك الصادرة عن دول البلطيق أن الرد سيتمثل في استهداف العمق الروسي خاصة مدن كالعاصمة موسكو، سان بطرسبورج ومناطق التماس الحدودية، كذلك البنية التحتية ومنشآت الطاقة.

8 دول أوروبية لصد الهجوم الروسي المحتمل

وفي إطار السيناريو الأوروبي، ستقع مسؤولية الدفاع عن منطقة بحر البلطيق بشكل أساسي على دول الخطوط الأمامية وهي: بولندا ودول البلطيق وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج، وستتمثل مهمتها في إبطاء تقدم القوات الروسية والدفاع عن أراضيها والحفاظ على خطوط الإمداد واللوجستيات، فيما ستوفر فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بدعم من بلجيكا وهولندا قدرات إضافية خصوصا في مجالات الطيران والقوات البحرية والقيادة والاستطلاع والتعزيزات العسكرية.

فرق عسكرية أوروبية وطائرات وسفن قتالية

التقديرات تشير إلى أن هذا النوع من الدفاع الأوروبي عن منطقة البلطيق قد يتطلب نحو 12 فرقة عسكرية و 350 طائرة قتالية إلى جانب طائرات إنذار مبكر واستطلاع وتزود بالوقود، وقد يتضمن المكون البحري مجموعة قتالية واحدة لحاملة طائرات وما يصل إلى أربع مجموعات بحرية سطحية قادرة على تنفيذ عمليات إزالة الألغام والحرب المضادة للغواصات.

تحذير أمريكي من الخطوة الروسية

ولأن الضغط على الزناد يقترب، حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف مسؤولين روس خلال زيارة غير معتادة إلى موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء واشنطن في حلف الناتو ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا كما حذر من اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد دول البلطيق.

في شرق أوروبا ، تتهيأ موسكو وتستعد أوروبا وتحذر واشنطن، فيما تبدو المسافة بين السلام والحرب أقصر من أي وقت مضى، فهل سيتم الضغط على الزناد، أم أن هناك من سيخمد نيران البارود ؟.