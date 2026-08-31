النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE خدمة إنترنت منزلي فائقة السرعة تستهدف أصحاب الاستخدام المرتفع، مع مواصفات تتجاوز احتياجات التصفح التقليدي، إذ تصل سرعة التنزيل إلى 1 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة الرفع 100 ميجابت في الثانية، إلى جانب سعة استخدام شهرية تصل إلى 3 تيرابايت.

باقة WE الجديدة

وتأتي باقة WE الجديدة عبر تقنية الألياف الضوئية FTTH، التي توفر سرعات مرتفعة واتصالًا أكثر استقرارًا مقارنة بالحلول التقليدية، لتناسب فئات تعتمد على الإنترنت بصورة مكثفة في العمل والترفيه والألعاب الإلكترونية ومشاهدة المحتوى عالي الجودة، فضلًا عن المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت نفسه.



وتحمل الخدمة في المادة الخاصة بالإطلاق اسم WE Elite، بينما تظهر حاليًا على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ضمن فئة WE Space Max+ بالمواصفات الأساسية نفسها، وهو ما يجعل السعر والسرعات والسعة من أبرز التفاصيل التي يبحث عنها العملاء الراغبون في الاشتراك.



سعر باقة WE الجديدة بسرعة 1 جيجابت

يبلغ سعر الاشتراك الأساسي المعلن للباقة 3500 جنيه شهريًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، بينما يصل السعر بعد احتساب الضريبة إلى نحو 3990 جنيهًا شهريًا.

وتوفر باقة WE الجديدة سرعة تنزيل قصوى تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، مع سعة أساسية تبلغ 3 تيرابايت شهريًا، وهي مواصفات تستهدف المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع.

ويجب الانتباه إلى أن السعر الأساسي المنشور لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن القيمة النهائية التي يدفعها العميل تكون أعلى من سعر الاشتراك الأساسي المعلن.

كما أن الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 1 جيجابت لا يعني بالضرورة حصول المستخدم على هذه السرعة بصورة ثابتة في جميع الظروف، إذ يمكن أن يتأثر الأداء الفعلي بتجهيزات الخط ونوع الراوتر وقدرات الأجهزة المستخدمة وطريقة اتصالها بالشبكة.



سعة تحميل تصل إلى 3 تيرابايت شهريًا

تمنح الباقة المشترك سعة استخدام أساسية تبلغ 3 تيرابايت شهريًا، وهي سعة كبيرة مخصصة بصورة أساسية للاستخدام المكثف للإنترنت.

وتناسب هذه السعة المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من أفراد الأسرة والأجهزة المتصلة، إلى جانب المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت في تحميل ورفع الملفات الضخمة، أو مشاهدة المحتوى مرتفع الدقة، أو تشغيل الألعاب الإلكترونية والخدمات السحابية بصورة مستمرة.

كما تخدم السعة الكبيرة المنازل التي تعتمد على أجهزة متعددة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية وأجهزة الألعاب ومنتجات المنزل الذكي، خاصة مع وجود أكثر من مستخدم للشبكة في الوقت نفسه.

سرعة الرفع تصل إلى 100 ميجابت

من أبرز مواصفات باقة WE الجديدة توفير سرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، بالتزامن مع سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وتكتسب سرعة الرفع أهمية للمستخدمين الذين يتعاملون بصورة مستمرة مع الملفات الكبيرة، سواء عبر إرسالها إلى الخدمات السحابية أو استخدامها في منصات العمل، كما تساعد في تحسين تجارب مكالمات الفيديو والبث المباشر والعمل عن بُعد.

وتناسب سرعة الرفع المرتفعة كذلك صناع المحتوى والمستخدمين الذين ينقلون الملفات بين الأجهزة وخدمات التخزين السحابي، خاصة عندما تتطلب طبيعة العمل إرسال كميات كبيرة من البيانات بصورة متكررة.

ماذا يحدث بعد استهلاك سعة 3 تيرابايت؟

بحسب شروط باقات WE Space المعلنة، لا ينقطع اتصال الإنترنت تلقائيًا بمجرد استهلاك السعة الأساسية الشهرية، وإنما تستمر الخدمة مع خفض السرعة.

ويمكن للعميل استعادة السرعة الأساسية خلال الشهر من خلال الخيارات المتاحة لدى الشركة، سواء عبر التجديد المبكر للباقة أو شراء سعة إضافية، وفقًا للقواعد والخيارات المعمول بها.

وتشمل أسعار السعات الإضافية المعلنة 60 جنيهًا مقابل 20 جيجابايت، و120 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت، و190 جنيهًا مقابل 100 جيجابايت، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وبذلك، فإن استهلاك كامل السعة الأساسية لا يعني توقف الإنترنت بشكل نهائي، إذ يستطيع المشترك مواصلة الاستخدام بالسرعة المخفضة أو الاستفادة من الخيارات الإضافية المتاحة لاستعادة السرعة الأساسية.



هل تتوفر باقة WE الجديدة على جميع الخطوط؟

لا يعني الاشتراك في باقة WE الجديدة تلقائيًا إمكانية الحصول على سرعة 1 جيجابت على أي خط أرضي، إذ تتطلب هذه السرعات بنية تحتية وتجهيزات فنية قادرة على تشغيلها.

وترتبط إتاحة الخدمة بوجود البنية المناسبة في المنطقة وقدرة الخط على دعم السرعات المرتفعة، إلى جانب التجهيزات التي توفرها الشركة للمشترك.

وتأتي تقنية الألياف الضوئية FTTH ضمن أبرز البنى التحتية القادرة على توفير هذه السرعات، ولذلك يحتاج العميل إلى التحقق من إتاحة الخدمة على عنوانه قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

كما ينبغي التأكد من قدرة الراوتر والأجهزة المستخدمة على الاستفادة من السرعات المرتفعة، لأن بعض الأجهزة قد لا تتمكن من استقبال البيانات بالسرعة القصوى التي يوفرها الخط.

الباقة تستهدف الألعاب والاستخدام المكثف

تستهدف الخدمة الجديدة المستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصال سريع ومستقر، وفي مقدمتهم محبو الألعاب الإلكترونية، إلى جانب مستخدمي منصات البث والمحتوى فائق الدقة.

وتوفر السرعات المرتفعة وسعة الاستخدام الكبيرة بيئة مناسبة للألعاب التي تعتمد على الاتصال المستمر بالشبكة، كما تساعد في التعامل مع عمليات تحميل ونقل كميات كبيرة من البيانات.

وتناسب الخدمة أيضًا المنازل التي يعمل فيها أكثر من جهاز في الوقت نفسه، بما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على باقات ذات سعات محدودة بالنسبة للأسر كثيفة الاستخدام.

WE Elite أم WE Space Max؟

ظهر اختلاف في تسمية الخدمة بين المادة الخاصة بالإطلاق والصفحة الحالية للشركة، إذ ورد اسم WE Elite عند الإعلان عن الباقة، بينما تعرض المصرية للاتصالات حاليًا الباقة ذات سرعة 1 جيجابت وسعة 3 تيرابايت واشتراك 3500 جنيه قبل الضريبة ضمن WE Space Max+.

وبغض النظر عن اختلاف التسمية، فإن المواصفات الأساسية المتاحة تتمثل في سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وسعة شهرية تبلغ 3 تيرابايت، وسرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

ويبلغ السعر الأساسي المعلن 3500 جنيه شهريًا قبل ضريبة القيمة المضافة، بينما يصل إلى نحو 3990 جنيهًا بعد احتساب الضريبة وفق البيانات الواردة.

شروط الاشتراك والاستفادة من السرعة

يتطلب الحصول على السرعة القصوى أن يكون الخط مدعومًا فنيًا بالبنية التحتية المناسبة، ولذلك لا يكفي اختيار الباقة من جانب العميل وحده.

كما يجب توافر التجهيزات التي تسمح بنقل البيانات بسرعات مرتفعة، بما في ذلك الراوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة، مع مراعاة جودة الشبكة الداخلية وطريقة الاتصال.

وتختلف التجربة الفعلية من منزل إلى آخر وفقًا لعدد الأجهزة المتصلة وطبيعة الاستخدام وإمكانات الأجهزة المستخدمة، لذلك ينبغي التحقق من جاهزية الخط قبل الاشتراك.



لماذا تناسب الباقة المنازل كثيرة الأجهزة؟

تأتي باقة WE الجديدة لتلبية احتياجات المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، في ظل انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية وأجهزة الألعاب ومنتجات المنزل الذكي.

وتوفر سعة 3 تيرابايت مساحة استخدام واسعة للعائلات ذات الاستهلاك المرتفع، بينما تمنح سرعة 1 جيجابت قدرة أكبر على التعامل مع عمليات التحميل والبث والاستخدام المتزامن.

وبذلك تجمع الخدمة بين سرعة تنزيل مرتفعة وسرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت وسعة شهرية كبيرة، لتصبح موجهة بصورة أساسية إلى المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت بصورة مكثفة في العمل والترفيه والألعاب والبث ونقل الملفات.