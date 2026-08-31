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التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك الواقعة جنوب البلاد، بالقرب من مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارات أو الجهة المسؤولة عنها، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال ارتباطها بالتطورات العسكرية المتسارعة في مضيق هرمز، الذي يشهد توترًا متزايدًا على خلفية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لارك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، دون أن تتضح في البداية طبيعة الانفجارات أو موقعها بشكل دقيق.

وفي وقت لاحق، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت اليوم غارات استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية لاحقًا أن الجيش الأمريكي نفذ هجومًا باستخدام طائرة مسيّرة على الجزيرة، مشيرة إلى أن تقارير أولية غير رسمية تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين جراء الهجوم.

ومن جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد، أنه "سيتم الرد على عدوان العدو الإرهابي على جزيرة لارك، ومعاقبة المعتدي"، عقب تقارير تفيد باستهداف منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة.


وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان "إن العدو الأمريكي–الصهيوني، وانطلاقا من عجزه عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة، يسعى مجددا إلى إحياء دوره المشؤوم وتبرير أفعاله أمام الرأي العام، وقد أقدم في عمل عدواني على مهاجمة جزيرة لارك، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتلينا ومواطنينا".

وأضاف البيان: "سيتم الرد على هذا العمل من قبل أبناء إيران الإسلامية، وسيتبعه معاقبة المعتدي".

التلفزيون الإيراني دوي انفجارات في مدينة سيريك مضيق هرمز إيران والولايات المتحدة انفجارات إيران

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