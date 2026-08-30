تضعف قدرات أمريكا.. قادة عسكريون يحذرون من إطالة أمد الحرب مع إيران

حذّر عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين وزير الدفاع بيت هيجسيث من أن إطالة أمد العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران أصبح أمراً "غير مستدام"، ويهدد بإضعاف قدرة الولايات المتحدة على التصدي لتهديدات في مناطق أخرى، بما في ذلك داخل الأراضي الأمريكية نفسها، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة على تقييم حديث رُفع إلى وزير الدفاع الأمريكي.

وبحسب المصادر، تضمن العدد الصادر في 14 أغسطس من "سجل أوامر وزير الدفاع" SDOB تحذيرات مفصلة قدّمها قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية، إضافة إلى قادة القيادات الجغرافية الأربع نجوم المسؤولين عن أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وطلب المصدرون عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية الوثيقة.

"عدم موافقة" رسمية من 3 قيادات كبرى

ويُصدر البنتاجون "سجل جاهزية القوات" مرتين شهرياً لعرض توافر السفن والطائرات والأفراد والأنظمة القتالية حول العالم، ويعكس أولويات الرئيس التي ينفذها وزير الدفاع.

وأفادت المصادر بأن قادة القيادة الأمريكية في أوروبا، وقيادة المحيط الهادئ، والقيادة الجنوبية، إلى جانب رئيس العمليات البحرية، سجّلوا ما وُصف في الوثيقة بـ "عدم الموافقة" على قرار هيجسيث تمديد انتشار قواتهم. وهو إجراء يعني اعتراضهم على الأمر مع التزامهم بتنفيذه.

وقال أحد المطلعين إن النبرة العامة داخل القيادة العسكرية هي أن الحملة ضد إيران، التي دخلت شهرها السادس، أصبحت "أكثر من اللازم لفترة طويلة جداً".

البحرية الأكثر تضرراً.. وربع المدمرات فقط جاهزة

تحملت البحرية الأمريكية العبء الأكبر، فقد طُلب منها توفير عشرات السفن لفرض حصار على الموانئ الإيرانية والدفاع ضد الهجمات المضادة، ما أدى إلى تمديد فترات انتشار العديد من القطع لأشهر إضافية.

ونقلت الصحيفة عن الأدميرال داريل كودل، رئيس العمليات البحرية، قوله في التقييم إن البحرية "لا تستطيع الاستمرار بمستوى الدعم الحالي في ظل غياب تاريخ انتهاء واضح".

وأبلغ كودل هيجسيث أن ربع أسطول المدمرات فقط جاهز للانتشار حالياً، بانخفاض حاد عن مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف كودل في تصريحات لاحقة في نورفولك: "أنا لست من أنصار تمديد فترات الانتشار وأعارض ذلك بشدة، لكن للعدو رأياً أيضاً".

كما حذر قادة القيادة الأوروبية والجنوبية من أن إعارة سفنهم وطائرات الاستطلاع للقيادة المركزية أضعفت قدرتهم على الوفاء بمهام الدفاع عن الوطن.

فيما اعترض الأدميرال صموئيل بابارو، قائد قيادة المحيط الهادئ، على مستوى الدعم المستمر المطلوب منه، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والمدمرات.

في المقابل، وافقت قيادتا الجيش والقوات الجوية على تمديد انتشار قواتهما، لكنهما أكدتا أن ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة،وبحسب التقييم، من المقرر بقاء الفرقة 82 المحمولة جواً في الشرق الأوسط حتى سبتمبر على الأقل، مع توقعات بتمديد إضافي.

القواعد الأمريكية تتكبد خسائر فادحة

كما ستبقى وحدات صواريخ "باتريوت" والدفاع الجوي هناك، رغم استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية بسبب الحرب الإيرانية والدعم السابق لأوكرانيا، مما يحد من خيارات إدارة ترامب لإعادة التصعيد.

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن نحو 25% من أسطول طائرات "ريبر" المسيّرة فقد خلال العمليات، وتكبدت القواعد الأمريكية أضراراً بمليارات الدولارات.

مخاوف من فراغ استراتيجي في مواجهة الصين وروسيا

وحذر القادة من أن استمرار سحب الأصول من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتركيز على إيران يقوّض قدرة الولايات المتحدة على ردع الصين وروسيا.

في هذا السياق، أعرب حلفاء واشنطن في المحيط الهادئ عن قلقهم من أن استنزاف مخزون الصواريخ يجعلهم عرضة للصين، خاصة بعد إرسال حاملة الطائرات الوحيدة المخصصة للمنطقة إلى الشرق الأوسط.

ورد المتحدث باسم هيجسيث، شون بارنيل، بأن قرارات نشر القوات تتخذ "بناءً على تقييم التهديد الحالي وأولويات الرئيس ومشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة"، مؤكداً أن البنتاجون لا يعلق على "المداولات الداخلية لتخصيص القوات".

يأتي هذا التحذير في وقت يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول بشروط أمريكية لإنهاء الصراع، مع إبقاء أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في حالة تأهب قصوى في المنطقة.