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وفاة نجل شقيق محمود ياسين.. وعمرو ياسين ينعى الراحل بكلمات مؤثرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة نجل شقيق محمود ياسين.. وعمرو ياسين ينعى الراحل بكلمات مؤثرة

الراحل محمود ياسين وابن شقيقه
الراحل محمود ياسين وابن شقيقه
محمد بدران

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين وفاة ابن عمه محمد رأفت ياسين، نجل شقيق الفنان الراحل محمود ياسين، معربًا عن حزنه لرحيله، ومطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى ابن عمي العزيز محمد رأفت ياسين الذي رحل عن دنيانا إلى رحمة الله تعالى».

وأضاف: «أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أسرته ومحبيه ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

عمرو محمود ياسين ينضم إلى مسلسل «القصة الكاملة»

وعلى جانب آخر، كشف المؤلف عمرو محمود ياسين مؤخرًا عن مشاركته في إحدى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، موضحًا أن حكاية «لعبة جهنم» ليست من تأليفه، لكنه سيشارك بحكاية أخرى ضمن العمل، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها وموعد عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو محمود ياسين: «لعبة جهنم ليست من تأليفي، لكن يسعدني أن أعلن أنني سأشارك في المسلسل بحكاية أخرى سنكشف عن تفاصيلها وموعد عرضها لاحقًا».

وحرص المؤلف على تهنئة صناع حكاية «لعبة جهنم» وجميع المشاركين في حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، متمنيًا أن يقدم العمل تجربة مختلفة وممتعة للجمهور، كما وجه التهنئة إلى صديقه المنتج مجدي الهواري على المشروع، الذي يُعرض حصريًا عبر منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل «القصة الكاملة»

ويعد مسلسل «القصة الكاملة» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يعتمد على تقديم حلقات منفصلة متصلة، تتناول كل حكاية منها قصة مختلفة بأبطال وأحداث خاصة، بما يتيح تقديم مجموعة متنوعة من المضامين الدرامية والاجتماعية والنفسية.

وسبق أن كشف المنتج مجدي الهواري أن مشروع «القصة الكاملة»، الذي يتولى الإشراف عليه كمنتج ومخرج، يعتمد على أسلوب الفورمات العالمي لأول مرة في مصر، ويهدف إلى إبراز المواهب الفنية في مختلف التخصصات من خلال تقديم قصص متنوعة، بما يتيح للجمهور التعرف على التجارب والهوية الفنية لكل مشارك، في إطار من المنافسة الإبداعية.

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