عصام عبد الفتاح: من الصعب إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري سيتم إقامته بطاقم تحكيم أجنبي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم، إنه من الصعب في ظل هذه الاتهامات والأمور الخارجة أن يتم إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري.

وأضاف، أتمنى إقامة مباراة القمة بحكام مصريين ولكن كيف يتم إسناد مباراة القمة في مثل هذه الظروف بحكام مصريين وسيتم تعيين حكام أجانب.

وتابع أن هناك كوارث فمثلا حكام درجة تالتة هيبطلوا تحكيم ومش هيصعدوا درجة أولى وهناك حكام عانت نفسيا طول الفترة اللي فاتت وقبلت المهمة لأني راجل مقاتل وأعلم ان الأمور كارثية.

وواصل، أنه سيتم ظهور وجوه جديدة للحكام وتصعيدهم إلى الدوري الممتاز، ونحاول فتح صفحة جديدة مع جميع الأندية وقدمنا مشروع لتطوير الحكام المصريين.