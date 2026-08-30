اتحاد الريشة الطائرة يختار شيري وائل مديرة لبطولة أفريقيا للناشئين

أعلن الاتحاد المصري للريشة الطائرة، برئاسة الدكتورة هادية حسني، اختيار شيري وائل مديرًا للنسخة المقبلة من بطولة أفريقيا للناشئين للفردي والفرق، والمقرر إقامتها على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2026.

ويأتي اختيار شيري وائل لإدارة البطولة القارية في إطار حرص الاتحاد المصري على الاستعانة بالكفاءات والخبرات التنظيمية المصرية، بما يضمن خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية الأفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من منتخبات القارة السمراء، حيث تأكدت مشاركة 10 دول حتى الآن، إلى جانب غانا، وهي: مصر، تونس، أوغندا، ملاوي، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، الكونغو، نيجيريا، مدغشقر وغانا.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات البطولة مشاركة قوية من منتخبات الناشئين، سواء على مستوى منافسات الفردي أو الفرق، في ظل أهمية البطولة في اكتشاف وصناعة جيل جديد من المواهب الأفريقية في لعبة الريشة الطائرة.

ويواصل الاتحاد المصري للريشة الطائرة استعداداته لاستضافة الحدث القاري، مع العمل على الانتهاء من مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالوفود المشاركة والإقامة والانتقالات، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمنتخبات واللاعبين المشاركين.

وتسعى مصر من خلال استضافة البطولة إلى تأكيد ريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية القارية، خاصة مع امتلاكها خبرات كبيرة في استضافة البطولات الأفريقية والدولية بمختلف الألعاب.