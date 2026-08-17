طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

تُعد الريش المشوية من الأكلات المفضلة لدى كثير من أفراد الأسرة، إلا أن إعدادها بالطريقة التقليدية قد يحتاج إلى وقت طويل حتى يصبح اللحم طريًا وسهل المضغ. لذلك يمكن الاستعانة بحلة الضغط لتسريع عملية التسوية، ثم تحمير الريش في الفرن للحصول على لون شهي وطعم قريب من المشويات.

وفيما يلي طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في معظم المنازل.

مكونات الريش المشوية في حلة الضغط

كيلو جرام من الريش الضاني.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء أو المرق.

طريقة تحضير الريش المشوية

أولًا: تتبيل الريش

تُغسل الريش جيدًا، ثم تُجفف باستخدام مناديل المطبخ. وفي وعاء عميق، يُخلط البصل المبشور مع الثوم وعصير الليمون والخل والزيت والبابريكا والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحم والملح.

تُضاف الريش إلى التتبيلة، وتُقلب جيدًا حتى تغطيها من جميع الجوانب. ثم تُغطى وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركها طوال الليل للحصول على مذاق أفضل.

ثانيًا: تحمير الريش

تُسخن حلة الضغط على نار متوسطة، ويُضاف إليها قليل من الزيت. ثم توضع قطع الريش وتُحمر من الجانبين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، مع عدم تكديس القطع فوق بعضها حتى تحصل على تحمير جيد.

ثالثًا: تسوية الريش في حلة الضغط

بعد تحمير الريش، تُعاد جميع القطع إلى الحلة، ويُضاف إليها نصف كوب من الماء أو المرق فقط، ثم يُغلق الغطاء بإحكام وفق تعليمات حلة الضغط المستخدمة.

عندما تصل الحلة إلى الضغط المطلوب، تُخفض درجة الحرارة وتُترك الريش لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع مراعاة اختلاف مدة التسوية بحسب حجم قطع الريش ونوع اللحم.

بعد انتهاء المدة، تُرفع الحلة من على النار، ويُترك الضغط ينخفض وفق الطريقة الآمنة الموصى بها من الشركة المصنعة.

رابعًا: تحمير الريش في الفرن

بعد فتح الحلة، تُخرج قطع الريش وتوضع في صينية. ويمكن دهنها بقليل من الزيت والبابريكا، ثم توضع تحت شواية الفرن أو في فرن ساخن لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق حتى تكتسب لونًا محمرًا وشكلًا شهيًا.

سر نجاح الريش المشوية في حلة الضغط

يكمن نجاح الوصفة في عدم الإكثار من كمية الماء داخل حلة الضغط، لأن الريش تحتاج إلى التسوية بالبخار والضغط وليس إلى الغليان في كمية كبيرة من السوائل.

كما أن ترك الريش في التتبيلة فترة كافية يساعد على تعزيز النكهة، بينما يمنحها التحمير النهائي في الفرن القوام واللون المميزين للمشويات.

طريقة تقديم الريش المشوية

يمكن تقديم الريش المشوية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي، والبطاطس المحمرة، والسلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، لتصبح وجبة متكاملة ومناسبة للغداء أو العزائم.