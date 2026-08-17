تصعيد خطير في الجنوب.. اليونيفيل ترفض رفع الأعلام الإسرائيلية على طريق لبناني

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أن رفع الأعلام الإسرائيلية على طريق ساحلي رئيسي في جنوب لبنان يُعدّ انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي، وحثت جميع الأطراف على تجنب "الأعمال الاستفزازية".

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُسيطر على منطقة عازلة في جنوب لبنان تهدف إلى منع هجمات حزب الله على إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهر مقطع فيديو نشره الصحفي أميت سيغال أمس رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الطريق الساحلي بين الناقورة وصور، وهو شريان رئيسي لجنوب لبنان وطريق تستخدمه اليونيفيل.

Like in Judea and Samaria: Israeli flags are flying along Lebanon’s coastal road, between Naqoura and Tyre. pic.twitter.com/rym6rwNKXD — Amit Segal (@AmitSegal) August 16, 2026

ويبدو أن اللقطات صُوّرت من مركبة عسكرية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت قوات «اليونيفيل» أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد وتيرة الاعتداءات على المناطق الجنوبية.

وأشارت «اليونيفيل» - في بيان - إلى أنها سجّلت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 16 أغسطس، متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً في جنوب لبنان، لافتةً إلى أن هذا المعدل ارتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بلغ عدد المقذوفات 208 يوم السبت و185 يوم الأحد الماضيين.