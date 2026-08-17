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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفاة الفنان عمرو محمد.. اكتشف أعراض مرض بطل أرابيسك

عمرو محمد
عمرو محمد
اسماء محمد

رحل الفنان عمرو محمد أحد نجوم مسلسل ارابيسك عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وعانى الفنان عمرو محمد من مرض التصلب المتعدد MS الذي يؤثر مختلف أعضاء الجسم ويمكن تجنب مضاعفاته الخطيرة بالاكتشاف المبكر.

تختلف أعراض مرض التصلب المتعدد من شخص إلى آخر وقد تتغير الأعراض مع تقدم المرض حسب الألياف العصبية المصابة.

ووفقا لموقع مايو كلينك تتضمن اعراض التصلب المتعدد الشائعة ما يأتي:

الخَدَر أو النَّخز.
أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية تصاحب حركات معينة للرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام تسمى هذه الأحاسيس بعلامة ليرميت.
ضعف التوازن.
صعوبة في المشي أو عدم القدرة على المشي تمامًا.
الضعف.
فقدان جزئي أو كلي للبصر، غالبًا ما يصيب عينًا واحدة في المرة الواحدة، و يحدث فقدان البصر غالبًا مع شعور بالألم عند تحريك العين.
ازدواج الرؤية.
الرؤية المشوشة.
دوخة وإحساس زائف بأنك أو محيطك في حالة حركة، ويُعرف بالدوار.
مشكلة في الوظائف الجنسية ووظائف الأمعاء والمثانة.
الإرهاق.
تداخل الكلام.
مشكلات في الذاكرة والتفكير واستيعاب المعلومات.
تغيرات المزاج.
يمكن أن تؤدي بعض الزيادات الطفيفة في درجة حرارة الجسم إلى تفاقم أعراض مرض التصلب المتعدد بشكل مؤقت وهذه الزيادات لا تُعَد انتكاسات فعلية للمرض، بل تُسمى انتكاسات كاذبة.

متى تزور الطبيب
حدد موعدًا طبيًا لزيارة الطبيب أو أي اختصاصي رعاية صحية آخر إذا ظهرت عليك أي أعراض تُثير قلقك.

عمرو محمد التصلب المتعدد مرض التصلب المتعدد وفاة الفنان عمرو محمد أعراض التصلب المتعدد

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