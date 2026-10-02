موقف الشناوي من حراسة مرمى الأهلي أمام منافسة شوبير

كشف أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، عن رؤيته لموقف محمد الشناوي من حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق مصطفى شوبير والمنافسة بين الثنائي.

وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي مدحت شلبي، بشأن ما إذا كان الشناوي سيحصل على فرصة للمشاركة في حراسة مرمى الأهلي بالتبادل مع مصطفى شوبير، أم سيستمر الوضع الحالي.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية: «الشناوي حارس مرمى كبير وله تاريخ كبير في الأهلي والمنتخب، والظروف مساعدتهوش الفترة الأخيرة إنه يلعب باستمرار».

وأضاف: «شوبير بيقدم مستوى مميز جدًا، والشناوي لسه مجدد سنتين، وأعتقد الأهلي عنده رؤية كبيرة إن يبقى عنده حارسين عمالقة يتنافسوا منافسة شريفة».

وتابع: «ده مهم في الأندية الكبيرة، يكون عندك الحراس كلهم جاهزين، مستواه في التمرين أو لما ياخد ماتشات هو اللي هيثبت».

وأوضح أيمن أشرف أن محمد الشناوي سيحصل على فرص للمشاركة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «هيبقى له دور كبير في الأهلي وهياخد ماتشات، ودايمًا هيبقى له دور ثابت ككابتن الفريق، والمستويات قريبة بينهم».

ويستعد الأهلي لخوض عدد من الاستحقاقات المهمة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، وسط منافسة قوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حراسة عرين الفريق.