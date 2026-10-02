مدرب الرجاء السابق: تواجد الأهلي في الكونفدرالية يجعل البطولة أقوى

أكد فادلو دافيدز، المدير الفني السابق لنادي الرجاء المغربي، أن مستوى الدوري المصري وقوة المنافسة الإفريقية للأندية المصرية يجعلان المسابقة المحلية خيارًا جذابًا بالنسبة له خلال المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية.

وقال دافيدز في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الأندية المصرية تملك حضورًا دائمًا في المراحل المتقدمة من دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن الوصول إلى نصف النهائي والنهائي والمنافسة على اللقب يمثل طموحًا كبيرًا بالنسبة له، مشددًا على أن حلم التتويج بدوري أبطال إفريقيا يمثل أولوية في خطوته المقبلة.

وأضاف أن الأندية المصرية تنافس باستمرار على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن الزمالك وبيراميدز قادران على تقديم صورة جيدة عن الكرة المصرية والوصول إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتطرق المدرب الجنوب إفريقي إلى مشاركة الأهلي في كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، قائلًا إن وجود النادي خارج دوري أبطال إفريقيا يجعل المنافسة في الكونفدرالية أقوى بكثير، نظرًا لقوة الفريق الأحمر وخبرته الكبيرة على المستوى القاري.

وأوضح دافيدز أن طموحه لا يرتبط فقط بالدوري المصري، وإنما بالمشاركة في البطولات الإفريقية الكبرى، مؤكدًا أن المنافسة على الألقاب القارية تمثل جزءًا أساسيًا من أهدافه التدريبية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الدوري المصري يتوافق مع طموحاته الحالية، خاصة في ظل قوة الأندية وارتفاع مستوى المنافسة، إلى جانب الحضور المستمر للفرق المصرية في الأدوار الحاسمة من البطولات الإفريقية.