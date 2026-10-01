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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد يقترب من الغياب عن مواجهة الأهلي..والجفالي يظهر في الحسابات

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

تتجه عيون عشاق الكرة المصرية نحو مباراة القمة المنتظرة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحاول الزمالك تجهيز لاعبيه لخوض المباراة على أمل حصد 3 نقط هامه تفض الاشتراك مع الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

وخضع محمد السيد لاعب نادي الزمالك لكشف وفحوصات جديدة قبل تدريب الأمس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من المبارة

وتبين من الفحوصات احتياج اللاعب لأسبوع إضافي للراحة ثم يخضع لفحص جديد  قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وبذلك يقترب اللاعب بشدة من الغياب عن لقاء الأهلي.

تجهيز الجفالي

فيما بدأ الزمالك في تجهيز أحمد الجفالي لاعب نادي الزمالك وشارك في التقسيمة الجماعية  للأبيض بالكامل لأول مرة وقدم مردود جيد.

ويدرس الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح الجفالي المشاركة في جزء من ودية الشرقية إنبي.

الدوري المصري الأهلي الزمالك محمد السيد فريق الزمالك

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