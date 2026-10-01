وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان مجمع مدارس الشبراويشي بدار السلام

افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مجمع مدارس الشبراويشي بحي دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية جديدة للطلاب والتعامل مع الكثافات الطلابية ببعض المناطق.

جاء ذلك بحضور المهندس يسرى سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والعميد اركان حرب زكى الجيار المستشار العسكرى وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية ومحافظة القاهرة.

ويضم المجمع ثلاث مدارس، ويستوعب نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بما يدعم العملية التعليمية بالمنطقة، ويسهم في تخفيف كثافات الفصول وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

ويستوعب المجمع طلاب مدارس (أحمد عرابي، وعمر بن الخطاب، ودار السلام الابتدائية)، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت التعليمية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنطقة.

وفي مستهل الجولة، حرص الوزير والمحافظ على الاطلاع على خطة التوسع والتأكد من عدم وجود طلاب بالفترة الثانية بالمدارس، حيث شملت خطة التوسع عدد ٧٤ فصل، و٨ فصول رياض أطفال، و٣ مكتبات، و٤ معامل.

وقد تابع الوزير والمحافظ مستوى الانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما تفقدا عددا من الفصول واطمأنا على انتظام الدراسة وحضور الطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ فصول المدارس، وغرف الإدارة، وقاعات المعامل، والمكتبات، وأماكن الأنشطة المدرسية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها، وتوفير أفضل خدمة تعليمية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة النظام التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة التوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم كافة جهود تطوير المنظومة التعليمية، والتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وفي ختام الجولة، حرص وزير التعليم على لقاء عدد من أولياء الأمور خارج مجمع المدارس والاستماع إلى آراء عدد منهم حول سير العملية التعليمية داخل مجمع المدارس والخدمة التعليمية التي يتلقاها أبنائهم.