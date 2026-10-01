وزير التعليم: حريصون على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة النظام التعليمي، والإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حرص الوزارة على مواصلة التوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وكان قد افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مجمع مدارس الشبراويشي بحي دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية جديدة للطلاب والتعامل مع الكثافات الطلابية ببعض المناطق.

جاء ذلك بحضور المهندس يسرى سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية ومحافظة القاهرة.

ويضم المجمع ثلاث مدارس، ويستوعب نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بما يدعم العملية التعليمية بالمنطقة، ويسهم في تخفيف كثافات الفصول وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

ويستوعب المجمع طلاب مدارس (أحمد عرابي، وعمر بن الخطاب، ودار السلام الابتدائية)، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت التعليمية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنطقة.

وفي مستهل الجولة، حرص الوزير والمحافظ على الاطلاع على خطة التوسع والتأكد من عدم وجود طلاب بالفترة الثانية بالمدارس، حيث شملت خطة التوسع عدد ٧٤ فصل، و٨ فصول رياض أطفال، و٣ مكتبات، و٤ معامل.

وقد تابع الوزير والمحافظ مستوى الانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما تفقدا عددا من الفصول واطمأنا على انتظام الدراسة وحضور الطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ فصول المدارس، وغرف الإدارة، وقاعات المعامل، والمكتبات، وأماكن الأنشطة المدرسية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها، وتوفير أفضل خدمة تعليمية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

