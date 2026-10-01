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وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بمنطقة دار السلام بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بمنطقة دار السلام بالقاهرة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، مجمع مدارس الشبراويشي بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة  .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تسخير كافة الإمكانات لتطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الطلاب وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة ، عن جهود الوزارة في خفض الكثافات وسد العجز في أعداد المعلمين وانتظام حضور الطلاب في المدارس، إلى جانب إطلاق البرامج التدريبية للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة البكالوريا الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين ودعم قدراتهم المهنية، فضلًا عن جهود الوزارة في تطوير مناهج البكالوريا المصرية، بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة، فضلا عن اعتماد مناهج البكالوريا المصرية من قبل منظمة البكالوريا الدولية “IBO”، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.

كما ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل بالصندوق، وموقف المشروعات التي يسهم في تمويلها، وبحث عدد من الموضوعات وطلبات الدعم المعروضة على مجلس الإدارة.

وأكد الوزير أن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية يمثل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه موارد الصندوق بصورة دقيقة نحو المشروعات ذات الأولوية والأكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

وشدد الوزير على أهمية أن يستند تمويل المشروعات إلى سرعة تلبية الاحتياجات الملحّة للمدارس والمنشآت التعليمية، وتحقيق أثر مباشر ومستدام ينعكس على كفاءة العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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