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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد ما أعاد إليه بصره .. شاب يرد جميل طبيب بسرقة فيلته | تفاصيل

الطبيب صاحب الواقعة
الطبيب صاحب الواقعة
سارة عبد الله

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة تفاصيلها مؤسفة، بعدما أقدم شاب على سرقة فيلا طبيب، رغم أن الأخير سبق أن ساعده في استعادة بصره ووفّر له فرصة عمل دون مقابل.

وبحسب التفاصيل المتداولة، كان الشاب يعاني من إصابة خطرة أفقدته القدرة على الرؤية، فأجرى له الطبيب عملية جراحية ناجحة أعادت إليه الإبصار والحركة.

ونظرًا لظروف الشاب المادية، واصل الطبيب مساعدته دون مقابل، وعندما أخبره الشاب بحاجته إلى العمل، قرّر تعيينه حارسًا لفيلته.

وبعد أيام، فوجئ الطبيب بسرقة الفيلا، بينما أكد له الشاب أنه لم يشعر بأي شيء أثناء الواقعة.

ولم تتوقف القصة عند ذلك، إذ طلب الشاب من الطبيب تعيين شقيقته لمساعدته في الدراسة، وهو ما وافق عليه الطبيب.

لكن بعد إصلاح كاميرات المراقبة، كشفت التسجيلات أن الشاب شارك مع آخرين في تنفيذ واقعة السرقة.

مواقع التواصل الاجتماعي سرقة فيلا طبيب

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