وزير العدل ينشئ فرع توثيق جديدا بمجمع الخدمات الحكومية في بني محمديات بأسيوط

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4329 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع توثيق جديد باسم «فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية بني محمديات»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط.

تفاصيل قرار وزير العدل

ونص القرار على أن يكون مقر الفرع مجمع الخدمات الحكومية بقرية بني محمديات مركز أبنوب مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، وأن يختص بإجراء كافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا الأعمال التي استوجب القانون إجراءها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محدد، حيث يظل الاختصاص بشأنها لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للشهر العقاري والتوثيق، وقرار وزير العدل رقم 815 لسنة 2016 بشأن ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بأبنوب مع فرع توثيق أبنوب التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط تحت مسمى «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبنوب»، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 17 أغسطس 2026.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارا من 29 أغسطس 2026، وصدر القرار بتاريخ 18 أغسطس 2026.