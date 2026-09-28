مسئولة أممية تبحث مع وزير العدل تعزيز التعاون في الأمن البحري ومحاربة الجريمة السيبرانية

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بحثت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مونيكا جوما مع وزير العدل المستشار محمود الشريف، سبل تعزيز التعاون في الامن البحري ومحاربة الجريمة السيبرانية.

جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع وزير العدل، على هامش المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليًا بدولة الإمارات.

‏وأوضحت مونيكا جوما أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة والبناء على ما تحقق من تعاون، بما في ذلك دعم الأمن البحري في البحر الأحمر، ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، والتصدي للجريمة السيبرانية.