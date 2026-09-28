شركة مياه الشرب بقنا تسحب دعواها القضائية ضد الصحفية سمر مكي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا عن قرارها بسحب الدعوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضد الزميلة الصحفية سمر مكي، عضو نقابة الصحفيين.

وجاء هذا القرار عقب تواصل مكثف جرى بين عدد من قيادات الشركة ومقررة لجنة الحريات وأعضاء باللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا؛ حيث تم إبلاغهم رسمياً بإلغاء كافة الإجراءات القانونية التي كانت تتهم فيها الشركة الزميلة بـ "إثارة البلبلة والإساءة لقياداتها"، مؤكدةً أن الأمر لا يتعدى كونه "سوء تفاهم".

وقد رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واللجنة النقابية بقنا بهذا القرار وإغلاق ملف القضية، معربة عن تقديرها لإنهاء سوء التفاهم والتراجع عن التقاضي في مواجهة النقد والعمل الصحفي.

و صرّحت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قائلة: “نرحب بقرار الشركة بسحب الدعوى وتدارك الأمر، لكننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تغيير عقيدة وسلوك بعض المسؤولين والجهات الإدارية في التعامل مع العمل الصحفي والنقد المهني، وعدم اللجوء إلى ساحات القضاء لمصادرة حق الصحفي في أداء رسالته. إن نقابة الصحفيين ولجنة الحريات ستظلان دائماً السند والمظلة الحامية لكافة الزملاء الصحفيين، ولن تتأخرا عن تقديم كل الدعم لهم لضمان ممارسة عملهم بحرية وأمان ودون أي ترهيب أو تقييد.”

وأضافت أن اللجنة تتابع عن كثب كافة القضايا والمضايقات التي يتعرض لها الزملاء في المحافظات، مؤكدة أن الحوار والتفهم لطبيعة الرسالة الصحفية هما الطريق الأمثل لبناء علاقة متوازنة تخدم الصالح العام ومصالح المواطنين.