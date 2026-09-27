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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد الدراسة الإكتوارية لصندوق تكافل الصحفيين

الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين
الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

وافقت الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين على إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية بدون تحمل الأعضاء أى أعباء إضافية.

صندوق تكافل الصحفيين

 

وبدأت منذ قليل فاعليات انعقاد الجمعية العمومية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، حيث اكتمل النصاب القانوني.

وكان قد وجه  رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين الدعوة الى الزملاء الأعضاء بالصندوق لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك إعمالاً لنص المواد من 77 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم  بمبنى النقابة بالدور الأرضى ، ويكون النصاب القانونى للإجتماع الأول صحيحاً بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع الثانى لمدة ثلاث ساعات ليصبح الساعة السابعة مساء نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم (6) أشهر بالحضور.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-
1- إعتماد لائحة توفيق الأوضاع التى تم إصدارها من الهيئة العامة للرقابة المالية. 
2- تعديل المادة رقم (35) الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.
3- إعتماد الدراسة الإكتوارية للصندوق والتى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية بدون تحمل الأعضاء أى أعباء إضافية.

الجمعية العمومية لصندوق تكافل الصحفيين تكافل الصحفيين صندوق تكافل الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين

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