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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إنشاء مدينه صناعات رياضية متكاملة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن المرحلة المقبلة تستهدف التعامل مع الرياضة باعتبارها قطاعا إنتاجيا واقتصاديًا متكاملا وليس فقط نشاطا تنافسيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية؛ لبحث إنشاء منطقة صناعية رياضية متكاملة بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين والاستفادة من مخرجات اللقاء الأخير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب الدفع بمزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث التصور المبدئي لإنشاء مدينة صناعات رياضية متكاملة بالتعاون مع الجانب الصيني، بما يسهم في توطين صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية في مصر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة في القطاع الرياضي، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ونقل التكنولوجيا

وأوضح وزير الشباب والرياضة أهمية استثمار العلاقات المصرية الصينية المتميزة في فتح مجالات جديدة للتعاون في الصناعة الرياضية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويعزز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وتابع "أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف بناء شراكات حقيقية تقوم على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية، ويفتح المجال أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة".

ولفت إلى أن إنشاء مدينه صناعات رياضية متكاملة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة اقتصادية للرياضة، تبدأ من التصنيع وتوطين التكنولوجيا ولا تنتهي عند الاستخدام الرياضي، وإنما تمتد إلى الاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر مستدام.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الرئيس عبدالفتاح السيسي

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