أخبار التكنولوجيا | دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد.. 6 طرق لإبقاء هاتفك حياً بدون كهرباء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تسريبات تكشف مواصفات سلسة Oppo F35 المنتظرة: بطارية ضخمة وقدرات حماية فائقة

كشفت أحدث البيانات المسربة عن التفاصيل الكاملة للمواصفات الفنية لسلسلة هواتف Oppo F35 الجديدة، والتي تضم طرازي Oppo F35 5G القياسي وOppo F35 Pro 5G، مظهرةً قفزة نوعية في الأداء والبطارية ومعايير الحماية.



دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد.. 5 أشياء يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار

يُعد شراء كمبيوتر محمول جديد خطوة مهمة ومحيرة في آن واحد، وذلك نظرًا لتعدد الخيارات والمواصفات المتاحة في الأسواق. ولكي تضمن استثمار أموالك في جهاز كمبيوتر محمول مثالي يلبي تطلعاتك دون ندم، يتعين عليك التركيز على معايير أساسية تحدد جودة تجربتك اليومية. إليك أبرز خمسة أشياء يجب أن تضعها في الحسبان

وحش الطاقة من هونر.. إطلاق هاتف Honor 600 Elite 5G رسميًا بأكبر بطارية

أعلنت شركة هونر رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Honor 600 Elite 5G ، وذلك لتحدث طفرة غير مسبوقة في سوق الهواتف المتوسطة، لتعد مدعومة بأكبر بطارية شهدتها هذه الفئة حتى الآن بسعة ضخمة تبلغ 8100 ميللي أمبير.

على الجانب الآخر يهدف إطلاق هذا الهاتف إلى تعزيز حصة الشركة السوقية في المنطقة، من خلال الجمع بين الأداء القوي الممتد والسعر التنافسي، تلبيةً لتطلعات المستخدمين الباحثين عن اعتمادية كاملة دون الحاجة لشحن يومي متكر

بمعالج آيفون القادم.. تسريبات آيباد ميني 8 تكشف عن أقوى جهاز لوحي في العالم

في محاولة من قبل شركة أبل في خوض المنافسة بشدة لسوق الأجهزة اللوحية بجهاز iPad mini 8 اللوحي المرتقب.

أشارت التسريبات إلى ان شركة آبل قد قررت هذه المرة محاولة التخلي عن سياسة التحديثات التدريجية المملة، والقيام بضخ ترقيات ثورية تضع الجهاز اللوحي في مصاف الأجهزة الاحترافية فلم تقتصر التغييرات على عتاد القوة الداخلي فحسب، بل امتدت لتصنيع شاشة OLED مبهرة وتصميم مستقبلي

لا تقلق من انقطاع التيار.. 6 طرق مبتكرة لإبقاء هاتفك حياً بدون كهرباء

يمكنك شحن هاتفك الذكي بأمان عند انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومتنوعة، مثل الشواحن المحمولة، أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو حتى الطاقة المتجددة.

وعند استخدام هذه البدائل، من الضروري مراعاة سعة البطارية، والتوافق بين الأجهزة، وعوامل الأمان لضمان الحفاظ على سلامة هاتفك.