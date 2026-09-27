قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة
خنقتها بإيشارب وأخفت جثمانها داخل شوال.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطـ ـفلة «ملك ظريف» ضحية زوج عمها بأسيوط
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية ثانية في مضيق هرمز
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة «ماين شيف 5» على متنها 3502 راكب بينهم 2560 سائحًا ألمانيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد.. 5 أشياء يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار

دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد: 5 أشياء يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار
دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد: 5 أشياء يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار
لمياء الياسين

يُعد شراء كمبيوتر محمول جديد خطوة مهمة ومحيرة في آن واحد، وذلك نظرًا لتعدد الخيارات والمواصفات المتاحة في الأسواق. ولكي تضمن استثمار أموالك في جهاز كمبيوتر محمول مثالي يلبي تطلعاتك دون ندم، يتعين عليك التركيز على معايير أساسية تحدد جودة تجربتك اليومية. إليك أبرز خمسة أشياء يجب أن تضعها في الحسبان

 طبيعة الاستخدام والميزانية

على الجانب الاخر فقبل النظر إلى المواصفات التقنية عليك تحديد بدقة الهدف من الشراء والمبلغ المرصود له. وهل تحتاج الحاسوب للأعمال المكتبية والدراسة، أم القيام بتصميم الجرافيك والمونتاج، أم تشغيل الألعاب الثقيلة؟ فعليك تحديد أولوياتك لتجنبك دفع مبالغ إضافية في ميزات قد لا تستخدمها،

قوة المعالج (CPU)

 للاستخدام التقليدي والتصفح، يمكنك شراء كمبيوتر محمول ذات معالجات الفئات المتوسطة مثل Intel Core i3 أو i5، بينما تتطلب البرامج الهندسية والألعاب معالجات متطورة مثل Core i7 أو i9 لضمان أداء سلس وخالٍ من التباطؤ.

 حجم الذاكرة العشوائية (RAM)

تلعب الذاكرة العشوائية دوراً حاسماً في قدرة الجهاز على تشغيل برامج متعددة . يُنصح تماماً بالابتعاد عن الأجهزة  التي تأتي بذاكرة 4 جيجابايت، واختيار سعة 8 جيجابايت كحد أدنى للاستخدام اليومي المريح

نوع وسعة التخزين (SSD)

لم يعد حجم التخزين هو المعيار الوحيداحرص تماماً على اختيار جهاز يعتمد على أقراص SSD بدلاً من الأقراص التقليدية (HDD)؛ حيث تمنحك وحدات SSD سرعة فائقة في إقلاع النظام، وفتح الملفات، ونقل البيانات

جودة الشاشة وعمر البطارية

اختر شاشة مريحة للعين بدقة لا تقل عن Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من كفاءة البطارية وقدرتها على الصمود لعدة ساعات متواصلة لتضمن مرونة الحركة والعمل بحرية دون الحاجة للبقاء بجوار مقبس الكهرباء طوال الوقت.

شراء كمبيوتر محمول تصميم الجرافيك نقل البيانات فتح الملفات تشغيل الألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر

دورة الصداقة الدولية.. حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة إنجلترا

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحذر حمزة عبد الكريم قبل مواجهة مصر وجنوب السودان

طاهر محمد طاهر

طاهر ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي الجماعية

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد