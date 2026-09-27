دليلك الذكي لشراء لابتوب جديد.. 5 أشياء يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار

يُعد شراء كمبيوتر محمول جديد خطوة مهمة ومحيرة في آن واحد، وذلك نظرًا لتعدد الخيارات والمواصفات المتاحة في الأسواق. ولكي تضمن استثمار أموالك في جهاز كمبيوتر محمول مثالي يلبي تطلعاتك دون ندم، يتعين عليك التركيز على معايير أساسية تحدد جودة تجربتك اليومية. إليك أبرز خمسة أشياء يجب أن تضعها في الحسبان

طبيعة الاستخدام والميزانية

على الجانب الاخر فقبل النظر إلى المواصفات التقنية عليك تحديد بدقة الهدف من الشراء والمبلغ المرصود له. وهل تحتاج الحاسوب للأعمال المكتبية والدراسة، أم القيام بتصميم الجرافيك والمونتاج، أم تشغيل الألعاب الثقيلة؟ فعليك تحديد أولوياتك لتجنبك دفع مبالغ إضافية في ميزات قد لا تستخدمها،

قوة المعالج (CPU)

للاستخدام التقليدي والتصفح، يمكنك شراء كمبيوتر محمول ذات معالجات الفئات المتوسطة مثل Intel Core i3 أو i5، بينما تتطلب البرامج الهندسية والألعاب معالجات متطورة مثل Core i7 أو i9 لضمان أداء سلس وخالٍ من التباطؤ.

حجم الذاكرة العشوائية (RAM)

تلعب الذاكرة العشوائية دوراً حاسماً في قدرة الجهاز على تشغيل برامج متعددة . يُنصح تماماً بالابتعاد عن الأجهزة التي تأتي بذاكرة 4 جيجابايت، واختيار سعة 8 جيجابايت كحد أدنى للاستخدام اليومي المريح

نوع وسعة التخزين (SSD)

لم يعد حجم التخزين هو المعيار الوحيداحرص تماماً على اختيار جهاز يعتمد على أقراص SSD بدلاً من الأقراص التقليدية (HDD)؛ حيث تمنحك وحدات SSD سرعة فائقة في إقلاع النظام، وفتح الملفات، ونقل البيانات

جودة الشاشة وعمر البطارية

اختر شاشة مريحة للعين بدقة لا تقل عن Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من كفاءة البطارية وقدرتها على الصمود لعدة ساعات متواصلة لتضمن مرونة الحركة والعمل بحرية دون الحاجة للبقاء بجوار مقبس الكهرباء طوال الوقت.