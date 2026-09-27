تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات واقعة استيلاء ثلاثة أشخاص على سيارة مواطن تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتمكنت من ضبطهم جميعًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المجني عليه، أفاد بأنه فوجئ أثناء استقلاله سيارته بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية هدّدوه واعتدوا عليه واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول قبل الفرار.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وعلى خط سير السيارة، أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبيّن أن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا، كما جرى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة والسيارة المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمين أقرّوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.