ضبط المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بإستيقاف قائد مركبة "توك توك" والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" بأحد الشوارع بالبحيرة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من (أحد الأشخاص "بالمعاش" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى على نجله (قائد مركبة الـ "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو ) بالضرب "دون حدوث إصابات" وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض" ، لخلافات بينهم حول اللهو .





أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أبدوا رغبتهم فى التصالح .









