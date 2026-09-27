مدرب حراس الوداد السابق: عموتة تلقى 6 عروض ومش عايز يمشي من الأهلي| فيديو وصور

كشف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق الضوء عن تلقي الحسين عموتة مدرب النادي الأهلي عديد العروض الخارجية.

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: الحسين عموتة مدرب جيد وسبق له حسب ما وصلنى من المقربين أنه تلقى 6 عروض من أبرزها الوداد البيضاوي ويعتبر عرض ملموس ومحترم ويضاهي ماليا ما يتقاضاه فى النادي الأهلي.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: الأهلي كان يمر بمرحلة فراغ والجماهير غير راضية عن الأداء وفى حال الإطاحة بالمدرب سيأخذ خليفته وقتا لدراسة اللاعبين.

أضاف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: عموتة مش عايز يمشى من النادي الأهلي ومتمسك بالبقاء وخوض تجربة جديدة وتحقيق ألقاب جديدة مع المارد الأحمر.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: الحسين عموتة رجل التحديات ولا يفكر فى الماديات بتاتا ويرفض التدخل فى شئونه.