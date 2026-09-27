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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ذهب
ذهب
محمد غالي

تتجه أنظار المتعاملين في سوق الذهب إلى حركة الأسعار مع استمرار التغيرات اليومية في قيمة المعدن النفيس محليا وعالميا. 

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الذهب اليوم سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية ضمن خطط الادخار وتنويع المدخرات.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الحالية المستويات التالية.

عيار 24 سجل سعر البيع 7130 جنيها بينما بلغ سعر الشراء 7085 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6240 جنيها بينما بلغ سعر الشراء 6200 جنيه.

عيار 18 سجل سعر البيع 5350 جنيها بينما بلغ سعر الشراء 5315 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4160 جنيها بينما بلغ سعر الشراء 4135 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع 49920 جنيها بينما بلغ سعر الشراء 49600 جنيه.

الأونصة بالجنيه سجل سعر البيع 221810 جنيهات بينما بلغ سعر الشراء 220390 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت نحو 4286.14 دولار.

ذهب

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية التي تنعكس على حركة المعدن النفيس خلال التعاملات. 

ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة العوامل المرتبطة بتحديد مستويات الأسعار في السوق المحلية.

كما تلعب حركة العرض والطلب دورا مهما في تحديد أسعار الذهب إلى جانب حجم الإقبال على شراء أو بيع المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

وقد تشهد الأسعار تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو اختلاف مستويات الطلب داخل السوق المحلية.

المصنعية والدمغة على الذهب

ولا تمثل أسعار جرام الذهب المعلنة التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يدفعها المستهلك عند الشراء حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وتكلفة تصنيعها والتاجر.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى كما تختلف من تاجر لآخر بحسب نوع المشغولة وطريقة تصنيعها وتصميمها.

ذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأسواق العالمية والمحلية.

وتأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب نظرا لارتباطها بتوجهات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما تؤثر حركة الدولار الأمريكي عالميا في أسعار المعدن النفيس حيث يمكن أن تنعكس التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على سعر الذهب في الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلية.

وتتابع الأسواق أيضا معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين واتجاهات الأسواق.

كما يمكن أن تنعكس التطورات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية على حركة الذهب نتيجة تغير مستويات المخاطر وتوجهات المستثمرين.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يستخدم الذهب لدى عدد من المواطنين في مصر كوسيلة لحفظ جزء من المدخرات وتنويعها حيث تتعدد أشكال اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للهدف من الشراء.

وتلقى السبائك والجنيهات الذهبية اهتماما من الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار بينما ترتبط المشغولات الذهبية في جانب كبير منها بالاستخدام الشخصي والمناسبات المختلفة.

ذهب

وتظل متابعة سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب من أبرز المؤشرات التي تساعد المواطنين والمستثمرين على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

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