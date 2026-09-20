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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مُحلل رياضي: محمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده ويضع بصمته أينما ذهب.. و«مرموش» علامة استفهام

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أشاد آسر حسين، المحلل الرياضي، بالمستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، خلال مواجهة جالاتا سراي في الدوري التركي بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يمتلك القدرة على صناعة الفارق في أي فريق ينتقل إليه.

وقال آسر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح دائمًا ما يسجل بنفس الطريقة التي أحرز بها هدفه الأول، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أحرزه في شباك جالاتا سراي يؤكد قدرته على استغلال الفرص والتسجيل بأسلوبه المعتاد.

وأضاف: «محمد صلاح دائمًا ما يسجل بالطريقة التي أحرز بها هدفه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، ودائمًا وأبدًا يضع بصمته في كل مكان يذهب إليه، ويسجل بالطريقة التي اعتاد عليها».

وأوضح المحلل الرياضي أن موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى طرابزون سبور جاءت بسبب ثقته الكبيرة في قدراته وإدراكه لقيمته، إلى جانب إيمانه بأنه قادر على تقديم الإضافة وصناعة الفارق مع الفريق التركي، وهو ما ظهر خلال مواجهة جالاتا سراي.

وتابع آسر حسين: «محمد صلاح قبل بالانضمام إلى طرابزون لأنه يعرف قيمته جيدًا، وكان يدرك أنه قادر على صناعة الفارق معهم، وهذا ما حدث بالفعل في مباراة فريقه أمام جالاتا سراي، ومحمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده».

أشار إلى أن محمد صلاح حقق رقمًا مميزًا مع طرابزون سبور، بعدما أصبح أول لاعب يسجل بقميص الفريق في شباك جالاتا سراي، وفقًا لما أعلنته شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الإحصائيات.

وعن عمر مرموش، لاعب توتنهام، تحدث آسر حسين عن أبرز الإيجابيات المتعلقة بانتقاله إلى الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن اختيار المدير الفني روبرتو دي زيربي له يمثل نقطة مهمة في تجربته الجديدة.

وقال: «الحاجة الإيجابية في انضمام عمر مرموش إلى توتنهام هي أن دي زيربي، المدير الفني للفريق، طلبه بالاسم لأنه يعرف إمكانياته جيدًا».

وفي المقابل، أبدى آسر حسين تحفظه على مستوى مرموش خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أداء اللاعب أصبح محل تساؤلات منذ مشاركته في بطولة كأس العالم.

وأضاف: «منذ مشاركة عمر مرموش في كأس العالم، أداؤه عليه علامات استفهام كبيرة، وكذلك توتنهام نفسه، مستواه ونتائجه عليها علامات استفهام غريبة».

محمد صلاح طرابزون اخبار الرياضة الدورى التركى

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