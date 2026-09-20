قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز
مُحلل رياضي: محمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده ويضع بصمته أينما ذهب.. و«مرموش» علامة استفهام
من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح
«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»
ابنة مديحة كامل: والدتي كانت بتستأذن في التصوير وتروح تصلّي من غير ما حد يعرف
إصابة فلسطينيين طعنًا بالســكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون بمنطقة «واد الشاعر» جنوب نابلس
كريم رمزي عن محمد صلاح: عامل زي الابن البكر والحب الأول وتتمنى حكايته متنتهيش
«الغندور» يحتفل بهاتريك محمد صلاح: مبروك لفخر العرب ابن مصر
قبل يوم الغفران.. نتنياهو يشارك آلاف المستوطنين اعتداءاتهم على حُرمة المسجد الأقصى
«نكشة شرعية» .. محمد طارق أضا يكشف تفاصيل أزمة مستحقات الزمالك وفيديو تقديم خوان بيزيرا
بنفس الشروط.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني
شيكابالا ينتقد بيع «بيزيرا» : مجلس إدارة الزمالك بيفضّي الفرقة وبيضحك على الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز

الزمالك
الزمالك
علا محمد

علّق أشرف إمام، نجل حمادة إمام نجم الزمالك السابق، على استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ورؤيته لمواجهة الأهلي، مؤكدًا أن فترة التوقف ستكون في صالح الزمالك.

وقال أشرف إمام، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم، مشيرًا إلى أن التوقف الدولي يمثل فرصة مهمة أمام الفريق لاستعادة عدد من اللاعبين وتجهيز المجموعة بشكل أفضل.

وأوضح: «التوقف الدولي في صالح الزمالك؛ لأن الزمالك ما عملش فترة إعداد، والزمالك بيجيب نفسه واحدة واحدة. عندك فترة إعداد كبيرة جدًا، يرجع الجفالي، ويرجع كذا واحد، فالزمالك طبعًا فترة الإعداد دي في صالحه».

وعن مواجهة الأهلي، أكد أشرف إمام أن المباراة ستكون صعبة، لكنه شدد على قوة الزمالك، مؤكدًا أن الفريق لا يقل عن منافسيه من حيث العناصر والإمكانيات.

واستعرض نجل حمادة إمام التشكيل الذي يراه مناسبًا للزمالك أمام الأهلي، موضحًا أن حراسة المرمى يمكن أن يتولاها أي من الحراس الثلاثة، بينما يتكون خط الدفاع من عمر جابر، وبنتايك، ومحمد إسماعيل، والونش.

وفي خط الوسط، رشح أشرف إمام عبد الله السعيد، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة، بينما توقع أن يتكون خط الهجوم من الجفالي، وعدي الدباغ، وشيكو بانزا.

وردًا على ملاحظة هاني حتحوت بشأن إمكانية أن يكون خط الوسط دفاعيًا، قال: «مش مهم، لعبنا بيه وقفلنا بيه الدوري السنة اللي فاتت».

وأضاف: «فرقة قوية جدًا، ولا تخاف، ولا فيه حد أقوى منك. عادي جدًا؛ زينا زي الأهلي، وزينا زي بيراميدز».

كما تحدث أشرف إمام عن بيراميدز، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق من الفريق في الوقت الحالي، وقال: «بيراميدز مش مخوفاني خالص؛ فرقة ما عندهاش رأس حربة».

وأشار إلى وجود مشكلات في صفوف بيراميدز مع مدربه الجديد، موضحًا أن الفريق لم يظهر حتى الآن بالشكل الذي كان يعتمد عليه المدرب خلال تجربته السابقة مع صن داونز، خاصة فيما يتعلق بالبناء من الخلف، والاستحواذ، واللعب من لمسة واحدة.

وعن الفريق الذي يراه المنافس الأقوى للزمالك حاليًا، قال أشرف إمام: «حاليًا بيراميدز»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني أن الزمالك يقدم المستوى المطلوب.

وأوضح: «مش معنى كده إن الزمالك كويس، على فكرة كلامي واضح. الزمالك فيه الأخطاء اللي إحنا اتفقنا عليها وقلناها».

وأضاف: «لسه متفرجين على الماتشات: ماتش بيراميدز وجورماهيا، وماتش الأهلي والأسمدة، والزمالك وحش برضه على فكرة. التلاتة وحشين».

واختتم أشرف إمام حديثه بالإشارة إلى بعض الملاحظات على أداء الزمالك، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الفني، قائلًا: «مفيش ابتكار من كابتن معتمد جمال، والاستعانة بالناشئين أكتر، وكل الحاجات دي».

أشرف إمام نجل حمادة إمام نجم الزمالك السابق الزمالك الأهلي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

ترشيحاتنا

"الأفريقي للتنمية":

الأفريقي للتنمية: تنويع الاقتصاد يعزز النمو الشامل والمستدام

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان بعد اعتقال الإسرائيليين: شبكة ذبح صهيونية تتغذى على صناعة الإرهاب

اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي

الناتو يختتم اجتماعاته العسكرية في كوبنهاجن بالدفع نحو جاهزية أسرع وقدرات دفاعية أوسع

بالصور

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد