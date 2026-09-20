أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز

علّق أشرف إمام، نجل حمادة إمام نجم الزمالك السابق، على استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ورؤيته لمواجهة الأهلي، مؤكدًا أن فترة التوقف ستكون في صالح الزمالك.

وقال أشرف إمام، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم، مشيرًا إلى أن التوقف الدولي يمثل فرصة مهمة أمام الفريق لاستعادة عدد من اللاعبين وتجهيز المجموعة بشكل أفضل.

وأوضح: «التوقف الدولي في صالح الزمالك؛ لأن الزمالك ما عملش فترة إعداد، والزمالك بيجيب نفسه واحدة واحدة. عندك فترة إعداد كبيرة جدًا، يرجع الجفالي، ويرجع كذا واحد، فالزمالك طبعًا فترة الإعداد دي في صالحه».

وعن مواجهة الأهلي، أكد أشرف إمام أن المباراة ستكون صعبة، لكنه شدد على قوة الزمالك، مؤكدًا أن الفريق لا يقل عن منافسيه من حيث العناصر والإمكانيات.

واستعرض نجل حمادة إمام التشكيل الذي يراه مناسبًا للزمالك أمام الأهلي، موضحًا أن حراسة المرمى يمكن أن يتولاها أي من الحراس الثلاثة، بينما يتكون خط الدفاع من عمر جابر، وبنتايك، ومحمد إسماعيل، والونش.

وفي خط الوسط، رشح أشرف إمام عبد الله السعيد، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة، بينما توقع أن يتكون خط الهجوم من الجفالي، وعدي الدباغ، وشيكو بانزا.

وردًا على ملاحظة هاني حتحوت بشأن إمكانية أن يكون خط الوسط دفاعيًا، قال: «مش مهم، لعبنا بيه وقفلنا بيه الدوري السنة اللي فاتت».

وأضاف: «فرقة قوية جدًا، ولا تخاف، ولا فيه حد أقوى منك. عادي جدًا؛ زينا زي الأهلي، وزينا زي بيراميدز».

كما تحدث أشرف إمام عن بيراميدز، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق من الفريق في الوقت الحالي، وقال: «بيراميدز مش مخوفاني خالص؛ فرقة ما عندهاش رأس حربة».

وأشار إلى وجود مشكلات في صفوف بيراميدز مع مدربه الجديد، موضحًا أن الفريق لم يظهر حتى الآن بالشكل الذي كان يعتمد عليه المدرب خلال تجربته السابقة مع صن داونز، خاصة فيما يتعلق بالبناء من الخلف، والاستحواذ، واللعب من لمسة واحدة.

وعن الفريق الذي يراه المنافس الأقوى للزمالك حاليًا، قال أشرف إمام: «حاليًا بيراميدز»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني أن الزمالك يقدم المستوى المطلوب.

وأوضح: «مش معنى كده إن الزمالك كويس، على فكرة كلامي واضح. الزمالك فيه الأخطاء اللي إحنا اتفقنا عليها وقلناها».

وأضاف: «لسه متفرجين على الماتشات: ماتش بيراميدز وجورماهيا، وماتش الأهلي والأسمدة، والزمالك وحش برضه على فكرة. التلاتة وحشين».

واختتم أشرف إمام حديثه بالإشارة إلى بعض الملاحظات على أداء الزمالك، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الفني، قائلًا: «مفيش ابتكار من كابتن معتمد جمال، والاستعانة بالناشئين أكتر، وكل الحاجات دي».